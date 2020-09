La sofisticata tecnologia F-Secure, entrata nel portafoglio Computer Gross, unisce la potenza dell’Intelligenza Artificiale con le competenze dei suoi esperti per proteggere le aziende e i loro dati dagli eventuali attacchi

Computer Gross, distributore a valore aggiunto specializzato di soluzioni ICT attivo in Italia, da sempre attenta ai nuovi trend e alle crescenti esigenze del mercato e del canale, ha siglato un accordo di distribuzione con F-Secure, azienda specialista nel mondo della Cyber Security.

Il panorama delle minacce si sta evolvendo rapidamente. La sofisticata tecnologia F-Secure unisce la potenza dell’Intelligenza Artificiale con le competenze dei suoi esperti per proteggere le aziende e i loro dati dagli eventuali attacchi.

Con un’esperienza d’eccellenza nella protezione degli endpoint, così come nel rilevamento e risposta, F-Secure offre un portfolio completo di soluzioni e servizi per difendere aziende e privati da minacce informatiche avanzate, data breach e infezioni ransomware diffuse, aiutandoli sia in fase preventiva sia in fase di post-compromissione. Le soluzioni pluripremiate F-Secure utilizzano tecnologie all’avanguardia, analisi euristica e algoritmi avanzati di machine learning per proteggere tutti i dispositivi.

“L’accordo di distribuzione siglato con Computer Gross rappresenta un’ulteriore conferma del cambio di passo che abbiamo intrapreso nell’ultimo anno, iniziato con l’aggiornamento del nostro programma di canale” dichiara Carmen Palumbo, Country Sales Manager di F-Secure “Siamo sicuri che il distributore potrà fornirci un valido supporto per continuare a rafforzare la nostra presenza sul territorio e proseguire con il processo di scouting di nuovi partner che intendano non solo arricchire il proprio portfolio con soluzioni di cyber security riconosciute in tutto il mondo, ma anche costruire una gamma di servizi a valore per far crescere il proprio business in una nuova ottica, facendo fronte alle esigenze del mercato sempre in evoluzione.”

“Gli scenari della Cyber Security sono in continua evoluzione con l’emergere di nuove minacce, l’evoluzione di quelle più tradizionali, l’allargamento delle superfici di attacco e il moltiplicarsi delle attività malevole. Per poter gestire al meglio questa situazione è necessario avvalersi degli strumenti più efficaci e più adatti ai vari ambiti. L’accordo di distribuzione appena formalizzato con F-Secure, le cui soluzioni si integrano con le tecnologie già presenti nel nostro portafoglio, va ad arricchire la nostra offerta nel segmento della Cyber Security indirizzando le esigenze di vasta parte del mercato” dichiara David Baldinotti, Business Unit Manager Software di Computer Gross “Siamo pronti a potenziare ed estendere le attività di F-Secure con tutto il supporto necessario, attraverso i nostri servizi a valore, messi a disposizione dei partner per aiutare i loro clienti ad affrontare le sfide attuali e future, offrendo soluzioni sempre più integrate e competitive.”