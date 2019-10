Il Global Partner Program di F-Secure premiato come “Program of the Year”

Il Global Partner Program, il programma per la crescita del canale di F-Secure si aggiudica il riconoscimento “Channel Sales Program of the Year” attribuito da SiriusDecisions

SiriusDecisions, società globale di ricerca e consulenza B2B di proprietà di Forrester, ha attribuito al Global Partner Program di F-Secure il riconoscimento di Channel Sales Program of the Year. Si tratta di un risultato che avvalora i risultati conseguiti da F-Secure nel fornire supporto ai rivenditori B2B per lo sviluppo di know-how e competenze necessarie a fornire capacità di sicurezza più mature alle organizzazioni, come quelle offerte dalle soluzioni di rilevamento e risposta.

Il nuovo programma di canale

Lanciato nel 2019, il Global Partner Program di F-Secure mette in collegamento i rivenditori IT B2B di tutto il mondo con F-Secure per aiutarli a fornire competenze e servizi di cyber security ai propri clienti. Rende la cooperazione con F-Secure un processo facile e trasparente, in grado di offrire supporto ai rivenditori che forniscono ai loro clienti le soluzioni di sicurezza aziendale di F-Secure.

Secondo Elena Zykova, Global Head of Channel Development di F-Secure, gli indicatori del successo del programma dimostrano in modo deciso il valore di una stretta cooperazione tra i fornitori di sicurezza informatica e i rivenditori IT che portano queste soluzioni di sicurezza alle organizzazioni.

“Abbiamo riconosciuto la necessità di una maggiore cooperazione tra le aziende con competenze e know-how sulla cyber security, come F-Secure, e rivenditori IT che forniscono servizi di sicurezza alle organizzazioni. Circa la metà dei partner coinvolti nella sperimentazione del programma ha affermato di non aver mai avuto contatti diretti con il personale marketing di una società di cyber security e di aver superato questa barriera durante il progetto pilota ottenendone benefici”, ha dichiarato Zykova. “Tutti i partner del progetto hanno aumentato le loro vendite di oltre il 50 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il che dimostra davvero quanto possiamo ottenere lavorando insieme.”

Sempre più sicurezza

Il programma è stato avviato in un momento in cui molti rivenditori IT stanno lottando per soddisfare le esigenze di sicurezza delle organizzazioni. In un recente sondaggio di F-Secure, il 69% delle organizzazioni ha espresso l’intenzione di cambiare i propri service provider a favore di partner con un migliore know-how tecnico e una conoscenza più approfondita della sicurezza – una tendenza, come afferma Zykova, che dimostra quanto siano importanti le competenze sulla sicurezza per i rivenditori IT e i loro clienti .

“Le organizzazioni vogliono che i loro fornitori di servizi siano ‘supereroi’ della sicurezza, ma queste elevate aspettative spesso vengono disattese da rivenditori IT di breve durata”, spiega Zykova. “La nostra risposta al problema è stata quella di integrare vendite, marketing, supporto tecnico, modelli di business e incentivi, in un programma fluido che premia i partner che migliorano la loro capacità di fornire servizi. Supportare la crescita dei nostri partner affinché diventino consulenti di cyber security di fiducia è fondamentale per aiutarli ad andare oltre la fornitura di software di protezione endpoint e iniziare a fornire le soluzioni di rilevamento e risposta che molte aziende richiedono oggi.”

I vincitori del Program of the Year di SiriusDecisions sono stati selezionati tra importanti organizzazioni B2B che ottengono risultati significativi e innovativi attraverso attività che generano entrate.

“I vincitori del Program of the Year sono stati selezionati dai nostri analisti per i risultati eccezionali ottenuti in tutti i campi: prodotti, marketing e vendite. Ciò che è emerso dalle analisi su ogni vincitore può aiutare altre organizzazioni ed essere di spunto per far progredire le loro attività”, ha affermato Chris Cleary, Service Director, Channel Sales Strategies, SiriusDecisions. “Siamo lieti di aver supportato F-Secure nello sviluppo del programma e siamo felici di premiare il suo successo con il riconoscimento di Program of the Year.”