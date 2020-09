Jabra ha introdotto l’ANC nei nuovi auricolari true wireless Elite 85t e aggiornato gratuitamente la gamma Elite 75t, disponibile da ottobre

Jabra ha introdotto nella sua gamma pluripremiata di auricolari true wireless la funzione Advanced Active Noise Cancellation (ANC) con la nuova serie Elite 85t e l’aggiornamento della gamma Elite 75t, aggiungendo performance al consueto design elegante e all’ottimale vestibilità.

I nuovi Elite 85t sono progettati per sfidare i limiti della rimozione del rumore concepiti in un set di auricolari true wireless. Sono caratterizzati dalla più avanzata tecnologia ANC di Jabra, senza comprometterne le dimensioni o il design esclusivo, studiato per mantenere la vestibilità ottima per tutto il giorno. La medesima efficacia della tecnologia ANC è garantita per le chiamate e la fruizione della musica.

Gli upgrade – gratuiti – della serie Elite 75t (anche per la versione Active), verranno rilasciati con un aggiornamento del firmware nell’app Sound +.

Una delle più ampie proposte con tecnologia ANC sul mercato

Jabra è la prima società ad aggiungere la funzione cancellazione del rumore in una linea di prodotti wireless esistente, creando così una delle più ampie proposte con tecnologia ANC sul mercato. Il tutto realizzato con questi standard di miniaturizzazione ai quali Jabra ci ha abituato.

I nuovi Elite 85t sono corredati da tecnologia Jabra Advanced ANC: un livello di eliminazione del rumore che segna un ulteriore passo avanti rispetto agli standard del mercato. Il doppio chipset negli auricolari garantisce l’efficacia della tecnologia e un’elaborazione del suono ottimale. Gli Elite 85t possono essere considerati tra gli auricolari più piccoli con la miglior tecnologia ANC, e con funzione HearThrough per far percepire all’utente l’ambiente che lo circonda: entrambe le funzionalità sono completamente regolabili con doppio cursore, per passare dalla funzione ANC a quella HearThrough anche in modo graduale.

Dal momento che la richiesta di flessibilità per effettuare e ricevere chiamate è in aumento, i nuovi auricolari Jabra Elite 85t offrono una qualità eccezionale della conversazione, sia per l’utente che per il suo interlocutore, grazie alla tecnologia a 6 microfoni (tre microfoni in ciascun auricolare, due all’esterno e uno all’interno).

Un design semi-aperto per il massimo comfort

Gli altoparlanti da 12 mm consentono ai Jabra Elite 85t di produrre un suono eccellente con bassi potenti, migliorando al tempo stesso il comfort e alleviando la pressione sull’orecchio grazie all’innovativo design semi-aperto. Jabra ha anche ridisegnato i gommini perché abbiano una forma ovale e garantire una migliore tenuta nell’orecchio. Ciò significa che la parte più alta degli Elite 85t non si posiziona troppo in profondità, permettendo agli utenti di godere di un auricolare più comodo ma con una vestibilità stabile e salda.

Gli Elite 85t offrono fino a 5,5 ore di ascolto con la tecnologia ANC attiva, che si estendono a 25 ore con la custodia di ricarica (con ANC accesa) e a 31 ore (con ANC disattivata).

Serie Elite 75t: upgrade gratuito all’ANC

I pluripremiati Elite 75t, anche nella versione Active, sono disponibili con l’aggiunta della tecnologia ANC. Stesse eccezionali esperienze di chiamate, stesso straordinario suono e alto livello di vestibilità, ora con l’aggiunta della funzionalità ANC standard di Jabra, applicabile alla riproduzione musicale e multimediale. Questo aggiornamento gratuito viene reso disponibile grazie all’ingegneria Jabra, basata sulla tecnologia Qualcomm. Sfruttando il potente processore audio digitale già disponibile negli Elite 75t, Jabra è stata in grado di implementare l’ANC nella linea di prodotti già esistente.

La serie Jabra Elite 75t sarà disponibile per l’acquisto con ANC come standard da ottobre 2020. Ciò significa che coloro che possiedono già gli auricolari Elite 75t, o hanno intenzione di acquistarli, potranno provare il livello standard della cancellazione del suono di Jabra, in particolare sulle frequenze più basse.

I modelli con ANC continueranno inoltre ad avere i gradi di protezione IP55 / IP57 e una garanzia di due anni. Con ANC attivo, la batteria durerà 5 ore e mezza con una singola carica (24 ore in totale con custodia di ricarica), mentre con la funzione disattivata si confermano le attuali 7 ore e mezza (28 ore in totale).

Come sottolineato in una nota ufficiale da René Svendsen-Tune, CEO di Jabra: «In Jabra progettiamo prodotti molto mirati e oggi siamo orgogliosi di dimostrare che il nostro impegno nei confronti della tecnologia di cancellazione del rumore non fa eccezione, essendo per noi un asset significativo. Oggi gli utenti sono alla ricerca di grandi cose in piccole soluzioni, quindi siamo ben contenti di offrire la migliore tecnologia ANC possibile in un design molto compatto ed elegante. Siamo inoltre entusiasti di accompagnare i nostri attuali utenti in un ideale viaggio nel mondo ANC con un aggiornamento gratuito per gli Elite 75t. Siamo il primo marchio a eseguire questo aggiornamento in modalità over-the-air, e dunque con connessione wireless» .