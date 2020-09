Con l’ingresso di due nuovi modelli nella famiglia AP WiFi6 di Zyxel, piccole e medie imprese possono ora vivere la vera esperienza WiFi 6 a tutte le frequenze con prestazioni costantemente elevate e connessioni veloci

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni aziendali sicure, basate su AI e cloud, aggiunge oggi due nuovi modelli, il WAX610D e il NWA210AX alla sua famiglia di Access Point (AP) WiFi6, proponendo così il portfolio più completo per il mercato di piccole e medie imprese.

Il lancio del nuovo standard WiFi6 offre molti vantaggi, tra cui velocità più elevate e migliore connettività. Ma alcuni AP WiFi6 esistenti di prima generazione supportano solo il nuovo standard sulla WLAN a 5GHz. Ciò significa che quando gli utenti sono collegati alla frequenza di 2,4 GHz su questi AP, la loro connessione sarà declassata all’obsoleta tecnologia WiFi 4 che offre velocità e connessioni più lente. Tale declassamento rallenterà anche lo spectrum refarming da 2,4 GHz verso la più efficiente tecnologia WiFi6.

Sfruttare tutto il potenziale del più grande upgrade del WiFi degli ultimi 10 anni

La frequenza a 2,4Ghz è ancora importante per le PMI, in quanto è più adatta per le connessioni a lungo raggio e ad ambienti a bassa densità o meno congestionati, come ad esempio magazzini, locali di vendita al dettaglio e piccoli negozi. Il supporto del WiFi 6 nella banda di frequenza a 2,4GHz fornirà ai suoi utenti una migliore qualità, una minore latenza, un jitter ridotto e un throughput quasi raddoppiato.

La gamma completa del portafoglio WiFi 6 AP di Zyxel, che comprende anche i nuovi WAX610D, e NWA210AX, offre una vera tecnologia WiFi6 su entrambe le frequenze 2,4Ghz e 5Ghz, garantendo il pieno supporto dell’ OFDMA. Ogni AP offre potenti prestazioni con un quad-core di livello enterprise grazie a una CPU Qualcomm A53, che garantisce una connessione wireless sempre fluida.

Preparare le PMI per il “new normal”

Questa linea offre opzioni di gestione flessibili, tra cui standalone, gestito dal controller e gestito dal cloud Nebula, offrendo agli utenti la flessibilità necessaria per affrontare le nuove sfide sul posto di lavoro nella nuova normalità. La gestione del cloud Nebula offre agli utenti la possibilità di monitorare e controllare le loro reti ovunque e in qualsiasi momento da un’unica interfaccia centralizzata, e la sua funzione Wireless Health utilizza l’intelligenza artificiale e il machine learning per diagnosticare e ottimizzare automaticamente la qualità del wireless, facendo risparmiare tempo e fatica agli amministratori di rete.

“Quando investono in un access point WiFi 6, le aziende si aspettano di beneficiare di una maggiore velocità e connettività. Pertanto è importante scegliere un AP che offra i vantaggi dello standard WiFi 6 sia a 2,4 che a 5GHz. Ed è proprio ciò che garantiscono gli AP WiFi 6 di Zyxel”, commenta Crowley Wu, Vice Presidente della SBU Networking di Zyxel.

“Con i due nuovi modelli che entrano a far parte della famiglia, offriamo ora il portafoglio più completo di AP WiFi 6 nel mercato delle PMI, che va da quelli entry-level più convenienti a modelli di fascia alta, orientati alle prestazioni, che supportano la tecnologia smart antenna per soddisfare le diverse applicazioni e gli scenari che le PMI possono richiedere”.