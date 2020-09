Western Digital sostiene il mercato in crescita dei sistemi di registrazione video basati su AI con l’introduzione di nuove soluzioni all’interno della famiglia WD Purple

Western Digital ha annunciato l’estensione della sua famiglia di soluzioni per lo storage WD Purple, che include l’unità HDD di videosorveglianza per DVR a 18TB, la più alta capacità del settore, NVR e sistemi di analisi, e la scheda WD Purple SC QD101 microSD da 1TB abilitata per sistemi di Intelligenza Artificiale.

Impostate specificatamente per applicazioni video intelligenti, tutte le unità WD Purple sono ottimizzate per ridurre la perdita di fotogrammi e la pixelizzazione, migliorare la riproduzione complessiva del video e ottimizzare lo streaming per carichi di lavoro 24/7 – dall’acquisizione al backup fino all’archiviazione di lungo termine – considerando l’utilizzo progressivo di applicazioni di deep learning e analytics.

Dagli edifici commerciali ai comuni, le aziende stanno accelerando l’adozione di Intelligenza Artificiale e deep learning per consentire una maggior automazione ed efficienza che nell’ultimo periodo consente di offrire a dipendenti, clienti e altri stakeholder un’esperienza migliore e più sicura. Gli algoritmi per il deep learning, affamati di dati generati dall’IoT e dagli ecosistemi edge, richiedono una risoluzione maggiore per migliorare l’accuratezza, aumentando l’esigenza di una capacità di storage superiore nelle videocamere e negli NVR.

Nella sua ultima indagine, “Videosorveglianza e servizi di analisi intelligente, luglio 2020” , Omdia dichiara che la distribuzione di videocamere ablitate per il deep learning continuerà a crescere nei prossimi cinque anni (2019-2024) a un tasso annuo (CAGR) pari al 67%, mentre gli NVR del 37%. Allo stesso tempo, la distribuzione di dispositivi di analisi dei video è prevista crescere del 43%. In aggiunta a ciò, una ricerca commissionata da Western Digital nel 2020 che ha coinvolto un campione di installatori di sistemi di videosorveglianza nel Nord America ha rivelato che il 76% ritiene che l’analisi video e l’Intelligenza Artificiale avranno un ruolo crescente nelle loro installazioni.

Oltre all’hardware

La combinazione tra ottimizzazioni del firmware HDD di Western Digital e capacità di data management per le sue unità WD Purple giocano un ruolo critico nel migliorare le capacità di sistema così come la gestione dei dispositivi attraverso soluzioni di smart video basate su Intelligenza Artificiale. Ciò genera risultati migliori in termini di performance, affidabilità, durata, una migliore efficienza a livello operativo complessiva e un miglior TCO per i clienti.

La tecnologia Western Digital’s AllFrame per i WD Purple HDD fornisce tecniche estese di caching e gestione dello streaming per prevenire la perdita di dati e tenere il passo con una gestione continua del flusso.

Western Digital Device Analytics, una soluzione software per gli HDD di Western Digital fornisce monitoraggio e analisi delle unità agli utenti, consentendo loro di identificare condizioni problematiche su un’unità specifica e fornire istruzioni per rimediare prima che si verifichi un problema.

WD Purple 18TB

Leader di settore in termini di alta capacità per unità di sorveglianza, il nuovo WD Purple 18TB è progettato per NVR e applicazioni di analisi video oltre a dispositivi abilitati per GPU che possono fornire applicazioni real-time e di analisi dei post. Con il 28% in più di capacità rispetto alla generazione precedente, la nuova unità da 18TB ha infinito spazio per archiviare video, immagini e metadati a livello periferico, per sostenere in maniera più efficace l’Intelligenza Artificiale. Le unità WD Purple da 8TB a 18TB dispongono di tecnologia AllFrame AI che consente fino a 64 videocamere ad alta definizione di registrare, accanto ad altri 32 flussi aggiuntivi per l’analisi di deep learning.

Scheda WD Purple microSD da 1TB

La scheda WD Purple microSD da 1TB è stata progettata per le videocamere dotate di Intelligenza Artificiale, videocamere di sorveglianza e dispositivi edge, che fungono da archivio primario o di back-up dei dati. È basata sull’avanzata tecnologia Western Digital 3D NAND a 96-layer e fornisce una combinazione di altissima resistenza con cicli fino a 500 P/E ed è disponibile nei tagli da 1TB, 512GB, 256GB, 128GB, 64GB e 32GB.

Robusta e durevole, la scheda WD Purple microSD è resistente alle intemperie atmosferiche, all’umidità e può sopportare temperature comprese tra -25° e 85° gradi centigradi. Nelle videocamere compatibili, la possibilità di monitorare lo stato di salute della scheda fornisce agli installatori la possibilità di valutare la durata residua e manutenere preventivamente la scheda se necessario.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Eric Spanneut, Vice Presidente dell’area Client Computing e Smart Video di Western Digital: «Lavorare a fianco dei nostri clienti e dei nostri partner ci permette di ottenere insight unici che ci consentono di offrire soluzioni ottimizzate per i carichi di lavoro dei video di sicurezza più avanzati. L’Intelligenza Artificiale sta generando l’esigenza di unità con capacità aumentate per rispondere alle esigenze di performace, specialmente con l’aumento della risoluzione video e del numero di flussi in entrata. Ci troviamo in una posizione favorevole in quanto la combinazione tra i nostri software e l’estensione delle unità presenti nel nostro portfolio rende le nostre soluzioni ideali per essere implementate in moltissime applicazioni di video intelligenti».