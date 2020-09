Monna Lisa 8000 è la nuova stampante digitale tessile con 8 testine di stampa PrecisionCore di ultima generazione per la stampa a getto d’inchiostro Epson

Epson ha annunciato al mercato l’ultimo modello ML-8000 della serie Monna Lisa, in grado di coniugare prestazioni e facilità d’impiego per soddisfare le esigenze del mercato tessile digitale in termini di flessibilità e sostenibilità.

Grazie alle sue 8 testine di stampa PrecisionCore di ultima generazione, Epson Monna Lisa 8000 raggiunge la velocità di stampa standard di 155 m2 all’ora (600×600 dpi – 2 passi).

ML-8000 rappresenta la stampante digitale tessile di ultima generazione, con una elevata qualità di stampa, produttività e funzionamento costante con tempi di inattività minimi: la semplicità del funzionamento e il prezzo accessibile fanno di questa stampante il prodotto ideale per le aziende interessate al mondo della stampa digitale.

Elevata qualità di stampa e produttività

L’eccellente qualità di stampa fornita da ML-8000 è garantita dalle testine di stampa Epson. Le esclusive tecnologie Epson Micro Weave e Lookup Table (LUT) riducono l’effetto banding e il dithering, mentre l’innovativa tecnologia Multi-Layer Halftone (MLHT), che randomizza lo schema dei punti mezzo-tono su ogni strato, migliora la qualità dell’immagine che potrebbe essere compromessa dal disallineamento dei punti.

La tecnologia Dynamic Alignment Stabilizer (DAS) garantisce inoltre una qualità di stampa costante grazie al controllo esercitato sulle forme d’onda di ogni chip di testina di stampa, per una maggiore precisione di posizionamento delle gocce, e ad una densità di goccia più uniforme ad ogni passata. ML-8000 si contraddistingue inoltre per l’allineamento simmetrico del colore, garantendo il giusto ordine di sovrapposizione del colore durante la stampa in modalità bidirezionale.

In aggiunta la tecnologia Accurate Belt Position Control (ABPC) rileva automaticamente la distanza di avanzamento del tappeto per garantire l’incorsatura del tessuto con assoluta precisione. Come risultato finale si ottiene qualità e velocità ottimali, unite a un’impeccabile riproduzione delle gradazioni di colore, della finezza dei dettagli e della complessità dei motivi geometrici.

Funzionamento costante e tempi di inattività minimi

Il funzionamento costante, unito ad una facilità di impiego senza precedenti, è reso possibile dagli innovativi meccanismi di pulizia e dalle funzioni di regolazione automatica. Un sistema di ventilazione rimuove la lanugine dalla superficie del tessuto prima che acceda all’area di stampa, mentre un sistema di aspirazione evita che la nebulizzazione dell’inchiostro aderisca alla superficie degli ugelli.

La Nozzle Verification Technology (NVT) permette di rilevare i punti mancanti, nel caso di possibile intasamento degli ugelli, e provvede a modificare in automatico l’erogazione delle gocce in dimensione e numero, tale da mantenere la qualità finale del disegno, riducendo di fatto la difettosità. Un rullo pulitore in tessuto, facile da sostituire, pulisce continuamente gli ugelli della testina in modo automatico, riducendo la manutenzione manuale quotidiana.

L’elevata precisione della tecnologia di allineamento della testina di stampa permette all’utente di sostituire la testina velocemente. Grazie a una funzione di calibrazione automatica mediante telecamera RGB, gli operatori sono in grado di sostituire la testina di stampa e di effettuare le regolazioni in soli 30 minuti. Il Sistema di Monitoraggio Remoto Epson (monitoraggio H24) consente una risposta rapida a eventuali problemi, riducendo tempi di inattività e chiamate di assistenza.

Semplicità di funzionamento

La semplicità di impiego è favorita non solo da uno schermo touch LCD da 9 pollici che visualizza lo stato corrente della stampante, le istruzioni d’uso e le normali procedure di manutenzione, ma anche dalla presenza di un doppio caricatore di cartucce colore sia da 3 che da 10 litri con funzionalità hot-swap in grado di consentire una stampa senza interruzioni.

Inchiostri GENESTA environmental friendly

Gli inchiostri GENESTA Epson sono disponibili nelle formulazioni acida, reattiva, dispersa e pigmento in confezione sottovuoto degassata. Sono certificati ECO PASSPORT al fine di soddisfare gli standard globali in materia di stampa tessile ecologica. L’inchiostro acido inoltre è certificato BlueSign e gli inchiostri reattivo e pigmento sono certificati in conformità al GOTS (Global Organic Textile Standard) mediante ECOCERT.