A soli 4 mesi dall’acquisizione di Panda Security, WatchGuard offre al suo canale una piattaforma di sicurezza unificata per reti, endpoint e identità

WatchGuard Technologies ha annunciato che, sia i suoi partner, sia quelli recentemente aggiunti con l’acquisizione di Panda Security, hanno ora accesso alla suite completa di prodotti e servizi di entrambe le aziende tramite la rete mondiale di distributori autorizzati di WatchGuard. I prodotti Panda sono ora disponibili individualmente e tramite Passport, il pacchetto di servizi di sicurezza incentrati sull’utente di WatchGuard. La combinazione della Total Security Suite di WatchGuard e del bundle Passport consente ai partner di fornire ai propri clienti una sicurezza completa dalla rete all’endpoint.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Michelle Welch, senior vice president of marketing di WatchGuard: «Aprire rapidamente questa opportunità di cross-selling per i nostri partner è stata una priorità importante sin dal primo giorno dell’acquisizione e rappresenta l’ultima pietra miliare nella mission di WatchGuard di essere “IL” fornitore di sicurezza per gli MSP. Siamo ora un passo avanti verso la fornitura di una piattaforma di sicurezza unificata che offre difese potenti, completamente integrate e facilmente amministrabili per reti, endpoint e identità. I partner che desiderano una sicurezza end-to-end leader del settore da un unico fornitore, con processi di acquisto, implementazione e gestione semplificati, non dovrebbero guardare ad altro se non al programma WatchGuardONE».

Oltre 18.000 partner attivi a livello globale

Dopo aver concluso l’acquisizione di Panda nel giugno 2020, WatchGuard ha introdotto il programma Panda Security Early Access per consentire ai partner esistenti una valutazione e una formazione immediata sulle soluzioni Panda. Da allora, oltre il 25% dei partner del programma WatchGuardONE ha implementato Adaptive Defense 360 e ha iniziato a integrarlo nel proprio portafoglio. WatchGuard ha accolto 6.500 nuovi partner di Panda Security nel 2020, portando la sua community di canale a oltre 18.000 partner attivi a livello globale.

Così come il portafoglio di prodotti continua a evolvere ed espandersi, allo stesso modo il programma per i partner WatchGuardONE cresce. WatchGuardONE ha aggiunto una specializzazione per Endpoint Security che consente ai partner esistenti di acquisire rapidamente le competenze necessarie per vendere le soluzioni endpoint appena acquisite da WatchGuard. Allo stesso modo, i partner di canale di Panda Security possono ottenere una specializzazione in Endpoint Security, nonché una o tutte le specializzazioni esistenti, tra cui Sicurezza di rete, Autenticazione a più fattori e Wi-Fi sicuro.

I partner che raggiungono la specializzazione in una sola di queste quattro famiglie di prodotti possono ottenere lo stato WatchGuardONE completo, inclusi incentivi finanziari e supporto alle vendite, marketing e tecnico, senza soglie di fatturato o requisiti di adozione del portafoglio prodotti. Il programma basato sul valore di WatchGuardONE riduce al minimo le barriere all’ingresso e garantisce il massimo ritorno sull’investimento per rendere più facile che mai per i partner fare business con WatchGuard.