Nel contesto di un mondo cambiato e che si trova a fare i conti con una nuova normalità, che Exclusive Networks definisce “EXtra-Normal”, il distributore con la collaborazione e partecipazione dei Vendor più innovativi del settore, porta in scena dal 13 al 27 ottobre “Tech Experience 2020”, un evento che nel 2019 ha toccato varie città italiane e che nell’edizione 2020 si trasforma in uno show digitale disruptive per il canale (reseller/system integrator) e gli end user, in cui si forniranno informazioni, spunti, soluzioni per essere connessi e sicuri in contesti che mutano rapidamente, per non fermarsi davanti ad eventi imprevisti e proseguire nelle attività quotidiane, aziendali, professionali e personali.

Durante le giornate dell’evento, che quest’anno si intitola “Connessi e sicuri oltre ogni limite” (registrati qui), ci si focalizzerà sull’importanza di proteggere dati e informazioni, il patrimonio vero delle aziende di ogni tipo e dimensione. Oggi più che mai servono scelte innovative che permettano di proseguire oltre ogni limite strutturale, organizzativo, geografico, ordinario o straordinario. L’evento vuole proprio esplorare questi scenari per suggerire soluzioni applicative a prova di futuro.

L’evento si articola in una prima giornata (13 Ottobre) con 2 sessioni plenarie in streaming e la partecipazione di 12 vendor (con moderazione e intervento di Luca Tremolada, giornalista del Sole24Ore/Nova 24), a cui seguirà il 14 – 15 – 16 Ottobre un programma di Workshop Tecnologici sulle tecnologie cloud e cybersecurity. Dal 13 fino al 27 Ottobre sarà possibile accedere all’area espositiva virtuale dove si potrà interagire con le aziende Acuutech, Alsid, Eaton, FireEye, Fortinet, Gigamon, Hycu, Infoblox, Nutanix, Palo Alto, Proofpoint, Rubrik, SentinelOne, Super Micro, Wallix, Zyxel.

Un format diverso, coinvolgente ed interattivo in cui verranno presentati i trend tecnologici e le migliori soluzioni in ambito CyberSecurity e Cloud Transformation. L’evento è aperto anche ai professionisti di Grecia/Malta/Cipro: gli interventi per questi paesi saranno tradotti in simultanea in lingua inglese.

Ospite speciale di questo evento “EXtra-Normal” Germano Lanzoni, interprete e volto del Milanese Imbruttito.

“Chi si ferma oggi rischia molto di più di un anno fa” spiega Morena Maestroni, Marketing Director Italy, Greece, Malta & Cyprus di Exclusive Networks. “Con Tech Experience 2020 – NextGenerationVirtual Event, un’edizione “EXtra Normal”, vogliamo condividere con i partner di canale, ed estendere anche alle aziende utenti, quanto sia fondamentale e centrale il ruolo delle competenze, soprattutto in questa fase in cui il cloud e il digitale sono vitali per tutte le imprese, così come lo sono allo stesso tempo anche sicurezza e affidabilità. Per non fermarsi servono soluzioni tecnologiche disruptive e partner di prossimità con competenze solide e non improvvisate, che siano in grado di andare “oltre ogni limite”. Questi sono i contenuti su cui si basa questo progetto di incontro e confronto ad alto valore.”

L’evento è a partecipazione gratuita, previa registrazione qui.