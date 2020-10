Il nuovo display portatile 16T2 è un monitor touchscreen portatile da 15.6” che offre riconoscimento tattile a 10 punti

Lo specialista dei display AOC ha annunciato un nuovo monitor touchscreen portatile con connettività USB-C. Il modello AOC 16T2, con display IPS da 39.6 cm (15.6”), presenta risoluzione Full HD e può essere connesso al laptop, desktop/server o smartphone grazie alle sue due porte USB-C (utilizzando il DisplayPort alternate mode) o la sua porta Micro HDMI.

Grazie alla batteria integrata da 8000 mAh, il 16T2 può essere utilizzato in movimento senza la necessità di una presa di corrente e può anche fungere da power bank per caricare lo smartphone. Il suo spessore inferiore al centimetro, la sua smart cover pieghevole per l’orientamento sia verticale sia orizzontale e l’opzione di montaggio a parete VESA rendono questo monitor un ottimo strumento per gli utenti business sempre in movimento, nonché per i giocatori, gli studenti, gli amministratori IT, gli impiegati delle piccole imprese, gli amanti del fai-da-te e del mondo tech e molti altri.

Sembra un tablet ma non lo è

Il setup multi-monitor, che aumenta la produttività e il comfort nella postazioni di lavoro, è sempre molto apprezzato dagli utenti, e ora con il modello AOC 16T2 questo è possibile anche in movimento, con l’aggiunta dell’input tattile a 10 punti (certificato Windows 10).

Grazie alla sua elegante finitura in alluminio, l’AOC 16T2 sembra un tablet, ma a differenza di un tablet, che diventerà obsoleto una volta che il suo processore e il suo sistema operativo diventeranno vecchi, lenti e incompatibili, il 16T2 è semplicemente un display mobile, senza restrizioni dovute al continuo evolversi della tecnologia. Ciò rende il 16T2 un investimento a prova di futuro per gli anni a venire.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Cesar Acosta, Product Manager Touchscreen e Accessories in AOC International Europe: «I monitor portatili sono uno dei mercati tecnologici in più rapida crescita in Europa e noi di AOC comprendiamo la necessità di poter contare su prodotti così comodi per la casa, l’ufficio ma soprattutto il lavoro mobile e smart. L’AOC 16T2 è una soluzione perfetta e flessibile per chiunque cerchi più spazio sullo schermo per il proprio lavoro o intrattenimento, ovunque si trovi».

Un migliore equipaggiamento

Disponibile da questo mese al prezzo consigliato di 319 euro, grazie ai suoi doppi ingressi USB-C e all’ingresso Micro-HDMI, questo monitor portatile si collega facilmente a una varietà di computer, sia legacy che moderni. Quando è collegato tramite Micro-HDMI, è possibile collegare il monitor al PC con USB-C a USB-A/C per godere della funzione touch (questo cavo è già incluso nella confezione). L’AOC 16T2 è inoltre dotato di altoparlanti stereo integrati (2x 1W).

L’AOC 16T2 funge anche da power bank sia da acceso sia da spento. Collegato alla rete con l’adattatore USB-C, invece, l’AOC 16T2 può ricaricare se stesso e uno smartphone a lui connesso. Le sue due porte USB-C su entrambi i lati consentono di caricare sulla porta sinistra e trasferire il segnale del display da destra o viceversa. Questo consente una configurazione flessibile che può essere operativa in pochissimo tempo.

Ampia gamma di possibilità d’uso

La facilità d’uso, la flessibilità e la portabilità dell’AOC 16T2 consentono un’ampia gamma di casi d’uso:

Estensione del display di un laptop per più spazio sullo schermo mentre si lavora in movimento

Come strumento per prendere appunti per gli studenti

Per aumentare la produttività mentre si lavora da casa (soprattutto negli spazi più piccoli)

Come display del server

Come display per il self-service negli spazi pubblici

Come display per appassionati di tech, o ingegneri

Per mobile gaming o intrattenimento

Come principale display di intrattenimento collegandosi a uno smartphone.