Praim rinnova una partnership volta a sviluppare soluzioni sempre più ottimizzate per creare e gestire postazioni di lavoro evolute

Praim, da sempre al lavoro per fornire la migliore soluzione possibile per i propri clienti, ha annunciato di aver rinnovato la sua pluriennale partnership tecnologica con Citrix, azienda multinazionale specializzata nella realizzazione di workspace digitali sicuri.

Citrix sostiene un nuovo modo di pensare al lavoro, all’insegna della flessibilità e della possibilità di essere operativi da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo. Ciò avviene attraverso un workspace digitale sicuro e unificato capace di mettere al centro l’esperienza di lavoro per garantire la massima produttività ovunque.

L’alleanza strategica con un player internazionale come Citrix è per Praim fondamentale, al fine di sviluppare soluzioni software e hardware sempre più disegnate intorno al cliente e sempre più ottimizzate per la creazione e gestione della postazione di lavoro in modo sicuro, efficiente ed evoluto.

Praim, genesi di una evoluzione

Gli ultimi anni hanno segnato una importante evoluzione di Praim, che ha cambiato il proprio approccio e messo in atto nuove sfide con il preciso intento di offrire prodotti nuovi e un’esperienza migliore ai clienti. Oltre al mantenimento della leadership nel mercato Thin Client, la nuova offerta di Praim si espande con una marcata svolta verso lo sviluppo di soluzioni software che permette di trasferire tutta la competenza di gestione e le funzionalità di sicurezza e flessibilità delle postazioni Thin Client, anche sulle postazioni di tipo PC.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Nicola Manica, CTO di Praim: «La partnership con Citrix non è qualcosa di statico: è un processo costante che si rafforza sempre di più, ogni volta che raggiungiamo insieme nuovi e sfidanti obiettivi. In un contesto come questo, in Praim valutiamo come strategica l’importante partnership con Citrix, che ci dà la possibilità di migliorare costantemente le nostre soluzioni software e i nostri Thin Client rigorosamente Citrix Ready».

Per Massimo Pecci, Sales Manager di Citrix Italia: «Praim è partner di Citrix per lo sviluppo di prodotti Thin e Zero Client certificati secondo gli standard Citrix Ready, un processo di valutazione progettato per garantire che i prodotti di terze parti siano compatibili con i prodotti Citrix. La storica collaborazione con Praim in settori chiave per il nostro business è importante per la nostra crescita in Italia».