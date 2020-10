Acronis fornisce corsi di formazione e certificazione per permettere di acquisire l’esperienza tecnica e di vendita con cui eccellere nel settore della Cyber Protection

Acronis #CyberFit Academy è il nuovo programma di formazione e certificazione di Acronis pensato per erogare ai partner di canale corsi di elevato valore focalizzati su come posizionare, vendere e distribuire le soluzioni di Cyber Protection oggi indispensabili alle moderne organizzazioni. La nuova iniziativa di formazione è stata presentata durante l’Acronis Global Cyber Summit 2020.

Con l’intento di formare un milione di persone entro il 2022, la missione della nuova piattaforma è garantire che i partner diventino veri esperti in Cyber Protection e possano così scegliere insieme ai clienti le soluzioni più adatte alle singole esigenze.

Come offerta speciale in previsione del lancio di Acronis #CyberFit Academy, tutte le sessioni di certificazione e formazione del 2020 verranno erogate ai partner gratuitamente. I corsi, che intendono essere informativi, pratici e formativi, sono disponibili direttamente nell’Acronis Partner Portal, e verranno abbinati ai prodotti di punta. I partner potranno aggiungere i propri clienti alle sessioni di formazione relative a prodotti specifici, avvalendosi della possibilità di associare agli account il nuovo abbonamento alla formazione, come componente aggiuntivo.

I corsi verranno erogati ai partner completamente on-line e in sezioni modulari, secondo un approccio all’apprendimento continuo disponibile 24/7. Considerata l’impossibilità di viaggiare e di partecipare alla formazione in presenza, Acronis ha realizzato una piattaforma alla quale possono accedere tutti i partner e i loro clienti, frequentando i corsi al ritmo che preferiscono.

“Il successo della nostra società si fonda sul successo dei propri partner; per questo riteniamo essenziale proporre all’intero ecosistema Acronis un sistema di formazione attivo e scalabile”, ha affermato Serguei “SB” Beloussov, fondatore e CEO di Acronis. “Erogando contenuti utili e fruibili direttamente ai service provider, al loro staff e ai clienti, Acronis offre ai partner gli strumenti necessari per il successo della propria attività”.

Sulla piattaforma saranno disponibili corsi di formazione e certificazione #CyberFit completamente nuovi, in oltre 20 lingue, focalizzati su tre aree principali: vendite, aspetti tecnici e formazione per sviluppatori.

Formazione alle vendite. Partecipando ai corsi di questo ambito, i professionisti delle vendite e del marketing approfondiranno come posizionare al meglio i prodotti Acronis e acquisiranno le competenze di base necessarie per stimolare l’interesse dei potenziali clienti e rispondere alle loro domande.

Formazione sugli aspetti tecnici. Progettate per fornire ai professionisti dei team IT conoscenze vaste e approfondite sull’utilizzo delle soluzioni software Acronis Cyber Cloud e Acronis Cyber Protect 15, queste sessioni pratiche consentono ai partecipanti di apprendere e testare tutte le funzionalità di entrambi i prodotti.

Formazione per sviluppatori. Questo corso è concepito per fornire agli sviluppatori di applicazioni conoscenze in merito all’automazione e all’integrazione delle app di terze parti in Acronis Cyber Cloud. Grazie alla formazione pratica, i partecipanti potranno apprendere e testare tutte le funzionalità dei prodotti nel cloud.

I corsi, condotti da istruttori professionisti, vengono erogati con un formato di presentazione coinvolgente che combina sessioni con lavagna interattiva, video e animazioni, laboratori e momenti di discussione dal vivo. Il tutto è inserito in un curriculum di corsi progressivo che prevede esercizi dettagliati, scenari d’uso pratici ed esami concepiti per garantire che, durante la formazione, i partecipanti acquisiscano conoscenze pratiche e spendibili.

Nei corsi verranno esaminati anche i principi noti come cinque vettori della Cyber Protection: Salvaguardia, Accessibilità, Privacy, Autenticità e Sicurezza (SAPAS) che, integrati in tutte le soluzioni Acronis, garantiscono la protezione dei dati, delle applicazioni e dei sistemi aziendali.

La piattaforma sarà disponibile tramite i partner di formazione locali e sui portali dell’azienda. Acronis ha inoltre annunciato la possibilità di personalizzare i corsi per i partner, così da venire incontro alle specifiche esigenze.

Oltre alla formazione disponibile a tutti i partner, Acronis #CyberFit Academy offrirà programmi per i propri dipendenti e per gli utenti finali.

“Il nostro obiettivo è che Acronis #CyberFit Academy sia un modello di formazione capace di offrire strumenti adeguati a ogni membro dell’ecosistema Acronis, dai dipendenti ai partner di canale fino agli utenti finali, e a chiunque desideri essere sempre #CyberFit,” ha spiegato Righter Kunkel, a capo di Acronis #CyberFit Academy. “Puntiamo a formare oltre un milione di persone entro il 2022.”