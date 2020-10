DataTraveler Duo con meccanismo a doppia slitta e design senza cappuccio è il Flash Drive USB con doppia versatilità e doppio connettore

Kingston Digital ha annunciato l’ingresso di DataTraveler Duo nella famiglia di flash drive USB a doppio connettore e doppia versatilità. DataTraveler Duo offre la massima flessibilità agli utenti con dispositivi più o meno recenti.

DataTraveler Duo è dotato di due connettori USB che operano in modalità USB Type-A e USB Type-C1 e che permettono di condividere facilmente file tra laptop, desktop e dispositivi mobili.

Con capacità da 32GB e 64GB, l’unità a doppia interfaccia è ideale anche come memoria supplementare. Grazie alla velocità dello standard USB 3.2 Gen 12 gli utenti possono accedere e trasferire facilmente documenti, foto, video, musica e tanto altro ancora. Il guscio con meccanismo a doppia slitta protegge i connettori quando non vengono utilizzati.

DT Duo è l’ultima novità della famiglia Duo plug-and-play che completa tutte le esigenze mobili:

DataTraveler microDuo 3C (DTDUO3C): Doppia interfaccia con supporto per le porte sia USB Type-C che USB standard con una velocità di lettura fino a 100MB/s. Disponibile in capacità fino a 128GB, offre storage aggiuntivo a smartphone, tablet, Pc e Mac.

DataTraveler microDuo 3.0 G2 (DTDUO3G2): Doppia interfaccia micro-USB e USB Type-A per smartphone Android e tablet che supporta le funzionalità USB OTG (On-The-Go). DTDUO3G2 consente di sfruttare le porte microUSB spesso utilizzate per la ricarica dei dispositivi come porte di espansione (fino a 128GB) per trasferimenti rapidi e semplici di file, foto e video, tra dispositivi mobili e PC.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Oscar Escayola Kaloudis, Flash Product Manager di Kingston: «L’ingresso di DT Duo aggiunge alla famiglia Duo funzionalità ormai sempre più necessarie, e risponde al crescente numero di dispositivi USB Type-C presenti sul mercato. La doppia interfaccia e l’esclusivo involucro a doppio cursore rendono l’unità robusta ed elegante. Inoltre, con questo innovativo design, non bisognerà più preoccuparsi di perdere il cappuccio protettivo».

DataTravelerDuo è coperto da una garanzia di cinque anni e da supporto tecnico gratuito.