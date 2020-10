Capture Manager è la nuova soluzione di Kyocera per la scansione e acquisizione di dati per le aziende

Kyocera Document Solutions Italia, azienda attiva nel campo delle soluzioni documentali, lancia KYOCERA Capture Manager (KCM), una nuova soluzione per ottimizzare i flussi di lavoro aziendali attraverso l’acquisizione dei dati.

KCM supporta le organizzazioni nell’automazione dei flussi di lavoro attraverso l’acquisizione, l’elaborazione, la classificazione e l’instradamento di dati da tutti i tipi di documenti, siano essi cartacei o ricevuti digitalmente via e-mail, web o mobile. KCM modifica i dati noti come “non strutturati” (informazioni che richiedono l’interpretazione umana) in dati “strutturati” (dati facilmente interpretabili dai sistemi IT) in modo che il contenuto dei documenti possa essere riconosciuto e inoltrato al sistema aziendale più idoneo. Attraverso l’eliminazione dei processi manuali, come la lettura e la digitazione delle informazioni e l’invio alla persona o al sistema aziendale corretto, è possibile dedicare più tempo ad attività di valore, consentendo alle aziende di ottimizzare i processi di business.

Una volta acquisito, KCM di Kyocera identifica e classifica in modo intelligente il documento, estraendo le informazioni richieste e rendendo i dati pronti per l’elaborazione da parte di altri sistemi. L’instradamento dei dati avviene in modo automatico verso servizi di archiviazione online come Google Drive, OneDrive for Business, SharePoint e Dropbox oltre a server FTP, server mail e cartelle.

Grazie a KCM, viene abilitata la ripartizione delle risorse e la velocizzazione dei processi poiché la soluzione cattura le informazioni e le invia direttamente alle persone preposte consentendo una pronta reazione ai problemi e l’aumento dell’efficienza. La digitalizzazione, inoltre, riduce al minimo gli errori di archiviazione dei documenti e aumenta il livello di sicurezza aziendale.

KCM utilizza i sistemi Tesseract e ABBYY OCR per garantire la massima qualità di scansione ed estrazione dei dati. Disponibile nelle versioni Lite e Pro, il software è abilitato per il funzionamento sui sistemi multifunzione di tutti i vendor, ed è semplice da utilizzare e personalizzare.

Michael Powell, Expert Software Product Management di KYOCERA Document Solutions Europe, ha dichiarato: “Le organizzazioni sono sempre più alla ricerca di sistemi intelligenti per migliorare l’efficienza operativa. KCM supporta le aziende di ogni dimensione ad automatizzare l’estrazione dei dati da ogni tipo di documento, migliorando la velocità e la precisione dei processi business critical.”

“KCM include una gamma completa di prodotti che consente ai decision maker aziendali di scegliere la soluzione di acquisizione più adatta alle loro esigenze. Il ricco set di funzionalità del software lo rende perfetto per le aziende di ogni tipologia – da quelle con esigenze base e a quelle con processi più complessi.”

Le funzionalità aggiuntive di Kyocera Capture Manager includono:

· Conversione del formato anche MS Office

· Riconoscimento moduli, classificazione documenti strutturati e non strutturati

· Convalida automatica delle regole

· Editing del flusso di lavoro, FullText e OCR

· Lettura codice a barre, contrassegno e lettura della scrittura a mano

· Controllo degli accessi tramite la gestione utenti