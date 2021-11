D-Link è a Smart Building Expo

D-Link ha annunciato che sarà presente a Smart Building Expo, la fiera italiana dell’integrazione e dell’innovazione tecnologica, di scena dal 22 al 24 novembre a Fiera Milano, Rho.

Qui, presso lo Stand A29 A31 – Pad. 10P, D-Link presenterà le novità tecnologiche, i prodotti e le soluzioni studiate per facilitare l’automazione e la connessione nelle smart city e negli smart building. D-Link accoglierà partner, clienti e prospect anche per poter mostrare come la quarta rivoluzione industriale – intelligenza artificiale unita all’efficienza energetica – stia abilitando le abitazioni del futuro e i nuovi ambienti di lavoro e città, sempre più smart, multitasking e automatizzati.

Grande importanza allo stand D-Link è sicuramente rivolta a Nuclias, la soluzione dell’azienda per la gestione della rete unificata e scalabile che offre configurazione remota, gestione automatizzata e monitoraggio di dispositivi della rete come access point, switch gestiti e smart switch.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Lorenzo Reali, Business Solutions Manager D-Link Italia: «Smart Building Expo rappresenta l’evento più importante a livello nazionale per la connettività e l’innovazione a supporto delle smart city e degli smart building. D-Link è fiera di poter riproporre la sua presenza ed esperienza ai player del mercato come espositore di spicco. Dal 22 al 24 novembre non solo avremo l’occasione di mostrare a partner e clienti le novità messe in campo dall’azienda; potremo intavolare un discorso con l’intero settore per velocizzare il raggiungimento delle città del futuro».

In contemporanea con le fiere Sicurezza e Made Expo, Smart Building Expo ha l’obiettivo di ottimizzare le sinergie e andare incontro alle esigenze del mercato per un ritorno verso la nuova normalità.