Kyocera Document Solutions riceve il 70° Industrial Technology Award per il sistema TASKalfa Pro 15000c

Kyocera Document Solutions è stata insignita del 70° Industrial Technology Award, sponsorizzato dalla Osaka Industrial Research Association.

Gli Industrial Technology Award vengono conferiti ai membri della Osaka Industrial Research Association, organizzazione che promuove la scienza e la tecnologia e favorisce la crescita di giovani ingegneri e ricercatori. Le aziende che hanno ottenuto questa adesione onoraria, sostengono la ricerca e lo sviluppo, contribuendo all’industrializzazione per il progresso della società.

Il premio della categoria: “Print head maintenance technology using a cleaning solution supply system Development”, è stato assegnato a Kyocera Document Solutions, e attiene a una nuova business unit lanciata nel marzo 2020 per il mercato interno giapponese. La testina di stampa del sistema TASKalfa Pro 15000c è all’avanguardia in questa tecnologia, per la quale Kyocera Document Solutions continuerà il suo sviluppo a lungo termine.

Tutto il pregio della “lunga durata”

Tale tecnologia garantisce la qualità di output della stampante a getto d’inchiostro mantenendo la testina di stampa asciutta e pulita sulla superficie, grazie all’utilizzo di una soluzione detergente particolare che dissolve l’inchiostro essiccato.

TASKalfa Pro 15000c – il nuovo sistema Kyocera a getto d’inchiostro per il Production Printing – adottando tale tecnologia, può stampare fino a 60 milioni di pagine senza necessità di manutenzione.

Tale sistema richiede meno parti di ricambio, facendo leva sulla tecnologia a lunga durata, valenza ormai consolidata in “casa Kyocera”. Questa è un’altra opportunità che Kyocera Document Solution offre ai propri clienti a supporto della crescita eco-sostenibile, riducendo al minimo l’impatto ambientale e aumentando al massimo l’affidabilità e le performance a un costo di gestione estremamente concorrenziale.