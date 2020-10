Brother lancia la nuova gamma di stampanti portatili RJ: quattro dispositivi compatti e personalizzabili ideati per la stampa delle ricevute per i pagamenti con i terminali mPOS ma anche per laa stampa delle contravvenzioni

Brother presenta la nuova gamma di stampanti portatili RJ: quattro nuovi dispositivi compatti e con grandi possibilità di personalizzazione: dalla stampa delle ricevute per i pagamenti con i terminali mPOS alla stampa delle contravvenzioni.

Molti esercenti che lavorano in spazi ristretti oppure i professionisti sul campo, come gli idraulici, gli installatori, i manutentori che si sono già dotati di un mPOS troveranno grandi vantaggi nella nuova gamma di stampanti portatili RJ perché possono stampare subito e facilmente ricevute, fatture e attestazioni di intervento. L’mPOS, è a tutti gli effetti un POS ma è molto più compatto e portatile e consente i pagamenti con carta di credito e smartphone.

Nella vendita al dettaglio, le stampanti portatili RJ funzionano anche come casse aggiuntive accanto agli mPOS: attraverso la stampa immediata degli scontrini il proprietario può gestire meglio i pagamenti, anche nei periodi di maggior affluenza in negozio.

Le nuove stampanti portatili Brother sono quindi pensate per tutti quei professionisti che hanno bisogno di produrre in mobilità documenti, ricevute, offerte, avvisi, contratti e fatture o per chi si trova in viaggio, come gli agenti di commercio, e non può utilizzare una stampante fissa. Con le nuove stampanti RJ si possono creare documenti professionali ovunque e per ogni necessità, senza bisogno di tornare in ufficio. Grazie al loro design ergonomico e compatto sono adatte in moltissimi settori come per gli agenti e i responsabili della sicurezza stradale per la stampa di contravvenzioni, l’emissione dei biglietti nei parcheggi, la stampa di multe per eccesso di velocità o per l’abbandono di rifiuti.

Inoltre, le stampanti portatili RJ sono utilissime anche nell’e-commerce perché aumentano l’efficienza nel processare gli ordini.

Le soluzioni di stampa portatile della gamma RJ comprendono i modelli RJ-2035B e RJ-2055WB da 2 pollici (54 mm) e i modelli RJ-3035B e RJ-3055WB da 3 pollici (76 mm). La connettività Bluetooth è disponibile su tutti e quattro i dispositivi mentre la connettività Wi-Fi solo sui modelli RJ-2055WB e RJ-3055WB. La velocità di stampa elevata (102 mm/sec) si combina con una stampa di qualità ad una risoluzione di 203 dpi. Sono inoltre supportati i più comuni linguaggi di comando delle stampanti come quello per l’etichettatura ZPL2.

Infine, tutti i dispositivi della gamma RJ sono adatti anche agli ambienti di lavoro più difficili: hanno superato i test anti-caduta ottenendo la certificazione IP di resistenza alla caduta da 2,5 m con custodia.

La gamma si completa con accessori pensati per rendere l’utilizzo sul campo ancora più pratico e versatile: una custodia con tracolla, una batteria ricaricabile al litio aggiuntiva per consentire la continuità d’uso e un adattatore per auto per ricaricare la stampante anche in viaggio.

I modelli della gamma RJ di Brother saranno disponibili dal mese di settembre con prezzi a partire da €419 (iva incl.)