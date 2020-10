Realizzati da esperti del settore, i ‘Sensing Discovery Days’ organizzati da Avnet Silica approfondiscono le tecnologie della sensoristica necessarie per progettare ed innovare i sistemi che connettono il mondo “reale” analogico con i servizi digitali

Avnet Silica, una società di Avnet, ospita una serie di approfondimenti e forum online gratuiti di mezza giornata, in cinque date da ottobre a dicembre 2020, focalizzati sulla sensoristica e sul suo impatto sui sistemi digitali e sulle loro applicazioni. I ‘Sensing Discovery Days’ sono presentati da specialisti di tutto il settore dei semiconduttori e dello sviluppo embedded. Ogni webcast esplora i diversi casi d’uso e le tendenze del mercato dei sensori in un mondo in cui la società richiede un ambiente di vita e di lavoro più controllato e sicuro.

Il primo ‘Sensing Discovery Days’ della serie è ora disponibile su richiesta, gli altri quattro webcast in diretta andranno in onda nei prossimi mesi. Tutti e cinque gli incontri della serie saranno disponibili su richiesta dopo gli eventi in diretta.

Prossimi webcast in diretta:

· Sensori per applicazioni smart city – 27 ottobre (Renesas, Microchip, Elmos, NXP)

· Sensori per il controllo dei motori – 17 novembre (Renesas, MPS, ON Semiconductor, Xilinx, Diodes)

· Sensori per il bio-rilevamento e l’elaborazione delle immagini – 1 dicembre (Maxim Integrated, ON Semiconductor, ROHM, Xilinx)

· Sensori per applicazioni industriali intelligenti – 15 dicembre (STMicroelectronics, ON Semiconductor, Xilinx, Microchip, NXP)

Webcast già disponibile on demand:

· Sensori per la manutenzione predittiva (STMicroelectronics, Allegro MicroSystems, Xilinx)

Per segnalare l’interesse per i Sensing Discovery Days live, si invita a pre-registrarsi all’indirizzo qui.

Ogni webcast sarà quindi disponibile on demand.