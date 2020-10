Fujitsu sta realizzando una ricerca dedicata alle principali opportunità e difficoltà incontrate dalla donna all’interno della propria rete di partner

Fujitsu ha lanciato un sondaggio diretto a identificare le principali opportunità e sfide che la donna incontra oggi all’interno del canale IT europeo.

Responsabile di oltre l’80% dei ricavi complessivi di Fujitsu, il canale rappresenta un elemento cruciale del suo successo; di conseguenza, la capacità di questo ecosistema di acquisire e conservare una forza lavoro diversificata è essenziale. Questa ricerca condotta all’interno di Fujitsu Partner Network intende esplorare le sfide che le donne presenti nel canale devono tuttora affrontare nel loro ambiente di lavoro, dall’identificazione degli ostacoli quotidiani fino agli effetti della pandemia. Anche in Italia – dove i prodotti Fujutsu vengono commercializzati da FINIX Technology Solutions – Fujitsu mira a tracciare i profili delle donne che rappresentano un modello nel proprio ruolo, per incoraggiare una nuova generazione di donne a prendere parte al canale IT, nonché tutti coloro che sostengono la diversità all’interno del canale allo scopo di creare una comunità.

Fernanda Catarino, Head of Channel Europe di Fujitsu, ha dichiarato: “Il nostro settore è spinto dall’innovazione, ed è un fatto riconosciuto che essere in grado di attingere a una ampia varietà di punti di vista e di idee ci permette di mettere in discussione concezioni consolidate e innovare in maniera assai più efficace. Sappiamo anche che le aziende diversificate registrano performance migliori e hanno un maggior successo nel reclutare e mantenere i dipendenti all’interno di una forza lavoro più motivata – eppure la donna è ancora sottorappresentata all’interno del canale. Il nostro sondaggio punta ad accendere un faro sulle principali sfide affrontate dalle donne nel canale con l’intenzione di aiutare il nostro ecosistema a rimuovere tali ostacoli a vantaggio delle singole donne, dei nostri partner e della società nel suo complesso”.

“Anche in Italia purtroppo il mondo dell’IT si conferma come un ambiente a forte connotazione maschile ed il canale indiretto non fa eccezione – conferma Manuela Chinzi, Sales Director di FINIX Technology Solutions, che commercializza in esclusiva le soluzioni Fujitsu in Italia. – La questione del gender gap e ancora di più del gender wage è una tematica ancora aperta sulla quale continuiamo a lavorare. Il fatto che ancora oggi solo il 20% delle donne lavori nell’ambito IT e la presenza ancora più esigua in ruoli apicali rappresenta un punto di partenza dal quale non si può che crescere e migliorare”.

Fujitsu apprezza da tempo i vantaggi derivanti da una forza lavoro diversificata e continua a garantire un workplace inclusivo. Il suo impegno ad oggi, che comprende una robusta strategia di diversità e inclusione e una mission destinata a colmare il divario di genere nei compensi, ha portato all’inserimento di Fujitsu nella classifica Times Top 50 Employer for Women. Fujitsu promuove la diversità anche all’interno del proprio ecosistema di clienti, partner e fornitori con attività che comprendono la promozione di modelli d’esempio femminili e la creazione di programmi di mentoring.

Tutte le donne presenti nell’ecosistema del canale Fujitsu e FINIX Technology Solutions e gli uomini che ne sostengono il ruolo sono invitati a partecipare al sondaggio che è disponibile qui.