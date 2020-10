Hikvision è un Total Security Provider capace di far convergere e controllare da un unico terminale più sistemi di sicurezza: Videosorveglianza, Antintrusione, Intercom, Controllo accessi e molto altro

Quanti dispositivi servono per rendere una casa o un’attività davvero sicura? Sistema di allarme, ma anche videocitofonia, telecamere di sorveglianza, sistema di controllo accessi, automazione domestica. E quanti terminali servono per gestire e controllare tutte queste funzioni?

Con la postazione da interno di supervisione Android a 7 o 10 pollici Hikvision della serie DS-KH9x10-WTE1 basta un solo dispositivo per rendere la casa, l’ufficio e il negozio sicuri e confortevoli. Hikvision è infatti un Total Security Provider capace di far convergere e controllare da un unico terminale più sistemi di sicurezza: Videosorveglianza, Antintrusione, Intercom, Controllo accessi e molto altro….

Sicurezza…in un touch

Il Supervisore Hikvision, tramite un’interfaccia semplice ed intuitiva, viene utilizzato come Videocitofono per sbloccare le porte, può controllare lo stato del sistema di allarme, attivarlo e disattivarlo, verificare lo stato delle zone e i segnali d’allarme, controllare le uscite.

E sempre con lo stesso dispositivo si possono guardare live più telecamere in contemporanea del sistema di videosorveglianza, visionare video registrati, bloccare e sbloccare i dispositivi per il controllo accessi e controllare tutte le notifiche ricevute dai diversi sistemi.

Il Monitor Supervisore Android a 7 o 10 pollici Hikvision della serie DS-KH9x10-WTE1 supporta anche app di terze parti per il controllo di altri sistemi.

Semplicità d’uso a performance elevate

Disponibile in due modelli da 10 e da 7 pollici con touch capacitivo e con alimentazione standard PoE, che permette di alimentare il dispositivo direttamente dal cavo di rete ethernet rendendo l’installazione più semplice e pulita, assieme ad 8 input di allarme e 2 output, per offrire la più completa convergenza dei sistemi di sicurezza in un solo schermo.