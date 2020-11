ProSYS Plus di RISCO Group si conferma la soluzione di ultima generazione – innovativa e flessibile – adatta a qualsiasi tipo di installazione

RISCO Group ha presentato la nuova versione di ProSYS Plus, il sistema di sicurezza super ibrido con video verifica visiva – abilitata da sensori radio da interno e da esterno con fotocamera integrata – e tastiera touch screen.

Progettata per grandi installazioni commerciali fino a 512 zone, ProSYS Plus è una soluzione estremamente flessibile che ben si adatta anche a strutture residenziali, offrendo elevati livelli di sicurezza grazie alla conformità agli standard di Grado 3.

Sistema super ibrido con tastiera touch screen

La centrale ProSYS Plus costituisce il cuore del sistema ed è ora ancora più potente e flessibile delle versioni precedenti grazie a un’avanzata capacità di soddisfare ogni esigenza installativa combinando sensori radio, cablati e accessoristica Bus.

Le tre modalità di connessione, infatti, possono coesistere senza limiti offrendo la massima flessibilità per ogni tipo di configurazione. Oltre al nuovo contenitore in policarbonato per installazioni Grado 3, ProSYS Plus si contraddistingue per la nuova tastiera touch screen RisControl che abilita un’esperienza d’uso senza paragoni: grazie a un’interfaccia intuitiva, che utilizza icone simili a quelle di uno smartphone, l’utente ha la possibilità di controllare lo stato del sistema, inserire o disinserire l’allarme e accedere a video live o alle registrazioni delle telecamere IP VUpoint in tutta semplicità.

Inoltre, RisControl offre una visualizzazione personalizzabile con accesso rapido alle funzioni più utilizzate ed è integrata nel Cloud di RISCO. A breve la tastiera consentirà anche di includere il campanello elettronico con telecamera Doorbell, per permettere all’utente di beneficiare del pieno controllo della propria abitazione o del proprio ufficio, ovunque si trovi, e di interagire con l’ospite.

Video verifica visiva

In aggiunta alla video verifica abilitata da VUpoint con telecamere IP, la nuova soluzione di RISCO offre anche verifica visiva dell’allarme in tempo reale, grazie a sensori radio da interno e da esterno con fotocamera integrata. I sensori eyeWAVE da interno e Beyond da esterno possono ora essere implementati anche su ProSYS Plus grazie all’utilizzo della nuova espansione radio dotata di canale video: al momento del verificarsi di un evento, immagini in alta definizione e a colori o brevi clip video vengono trasmesse direttamente sullo smartphone dell’utente finale o alla vigilanza, insieme alla notifica push.

La funzionalità di video verifica, con fotocamere o telecamere, permette quindi di verificare in tempo reale la causa dell’allarme per poter agire di conseguenza e in modo tempestivo.

Ampia scelta nelle opzioni di comunicazione

ProSYS Plus è in grado di supportare le più avanzate tecnologie di comunicazione disponibili – tra cui multi-socket IP, 3G e WiFi – per poter configurare più canali contemporaneamente. Si tratta di un requisito fondamentale per assicurare la massima ridondanza e resilienza nel sistema di comunicazione.

Diagnosi e configurazione remote

ProSYS Plus può essere controllata, configurata e gestita dal collaudato Software di Configurazione (CS). Questo consente agli installatori di configurare e gestire da remoto le installazioni di sistemi RISCO Group, compiere operazioni automatizzate su gruppi selezionabili di centrali e molto altro.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ivan Castellan, Branch Manager di RISCO Group Italia: «Con la nuova versione di ProSYS Plus, RISCO Group offre una gamma completa di soluzioni adatta a qualsiasi tipo di installazione sfruttando la stessa tecnologia. Da installazioni residenziali critiche, anche di piccole dimensioni, e uffici, fino a strutture commerciali e siti industriali, ProSYS Plus non ha paragoni sul mercato in termini di innovazione, flessibilità e sicurezza. Infatti, grazie all’utilizzo della nuova espansione radio dotata di canale video, siamo ora in grado di offrire anche con ProSYS Plus video verifica visiva – finora disponibile con Agility – tramite i nostri sensori radio da interno e da esterno con fotocamera integrata».