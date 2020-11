Fino al 31 gennaio 2021, con l’acquisto di un dispositivo ScanSnap iX1500 i clienti di PFU riceveranno in regalo uno scanner ScanSnap ix100 PFU EMEA

PFU EMEA ha annunciato la campagna “Double Take” per aiutare i rivenditori, distributori e partner ad aumentare le vendite delle pluripremiate soluzioni ScanSnap. Da subito, e fino al 31 gennaio 2021, i clienti potranno ricevere in regalo uno ScanSnap iX100 con l’acquisto di uno ScanSnap iX1500, garantendo un sistema più intelligente di lavorare con il proprio team.

Nelle due precedenti edizioni di questa campagna è stato raggiunto un importante incremento delle vendite attraverso il canale e i rivenditori, per questo motivo PFU ha deciso di riproporre la campagna in 25 Paesi. La promozione Double Take metterà a disposizione dei partner materiali di supporto alla vendita tramite il Fujitsu Imaging Channel Program.

Tecnologia ScanSnap a supporto dei nuovi ambienti di lavoro

Lo scanner ScanSnap iX1500 porta la produttività personale a nuovi livelli con una tecnologia one-touch semplice, veloce ed efficiente e un touchscreen intelligente e facile da usare. ScanSnap iX100 consente agli utenti di effettuare scansioni direttamente su laptop, tablet e dispositivi mobili, e anche in movimento, grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio e alla funzionalità Wi-Fi. Con questi dispositivi, i privati e le piccole imprese possono rimanere connessi e continuare a sfruttare le informazioni memorizzate su carta per garantire che la loro attività possa prosperare adattandosi ai cambiamenti degli ambienti di lavoro.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Mike Nelson, Senior Vice President PFU: «Ci impegniamo a continuare a supportare i nostri partner di canale e i loro clienti, in particolare in un periodo così difficile. Le nostre precedenti promozioni si sono dimostrate molto efficaci sia per i nostri partner che per gli utenti, abbiamo deciso quindi di rilanciare questa campagna per supportarli a lavorare nel modo più efficace possibile, in una situazione come quella attuale, attraverso l’utilizzo di soluzioni scanner pluripremiate».

Per i termini e le condizioni della promozione, cliccate QUI.