Il neo acquisto di Vertiv vanta un’esperienza trentennale in aziende del settore IT, con un valido background nel product marketing e nell’area commerciale per le vendite dirette e indirette di HPE

Gianpietro Chiumento è il nuovo IT Channel Resellers Manager per l’Italia di Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche. Chiumento opera dagli uffici di Milano e, come componente del team impegnato sul canale IT, avrà la responsabilità di incrementare il business di Reseller, VAR e System Integrator sul territorio italiano.

Il manager ha sempre lavorato in aziende del comparto tecnologico, iniziando in una società del gruppo Olivetti, per poi proseguire in Siemens Nixdorf e Nec CI Computer, arrivando nel 2007 in HP e poi HPE, dove, per oltre dieci anni ha contribuito allo sviluppo e all’implementazione delle strategie di business e alliance dei partner. Più recentemente Chiumento è stato Sales Manager di SourceSence, startup nata agli inizi del millennio, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo del software Open Source nel comparto Enterprise

“Lingresso di Gianpietro nel Channel Team Italia, conferma la nostra massima attenzione allo sviluppo del canale IT con focus a Rivenditori, Corporate Reseller, VAR e ISV – sottolinea Saadi Slimane, Channel Sales Director EMEA di Vertiv -. Chiumento potrà affinare e consolidare le nostre strategie di crescita in questo segmento di mercato, aumentando in modo significativo brand awareness e market share dell’intero portfolio prodotti integrato nel Vertiv Partner Program. Collaboreràcon l’area marketing per sviluppare iniziative specifiche e per guidare lo sviluppo di nuovi business insieme ai reseller sull’intero territorio italiano”.

Localmente Chiumento lavorerà a stretto contatto con Stefano Mozzato, Country Manager Italia, mettendo così a disposizione dei partner tutta la competenza acquisita da Vertiv in decenni di esperienza globale nella progettazione, realizzazione e fornitura di servizi per le infrastrutture critiche indispensabili nei data center, nelle reti di comunicazione, nonchè¨ in ambienti commerciali e industriali.

“E’ un piacere e un onore per me entrare a far parte della famiglia Vertiv – evidenzia Gianpietro Chiumento -. La gestione dell’eco-sistema dei partner è complessa in quanto oltre al mercato costantemente in movimento, anche le strategie delle aziende cambiano a seconda delle esigenze, ma ho avuto la fortuna di vivere a stretto contatto e per molti anni con il team di sviluppo di servizi, prodotti e soluzioni, contribuendo in prima persona a siglare nuove partnership e alleanze mirate a implementare anche le attività cross selling. Sono impaziente di contribuire alla crescita del canale Reseller e di rendere Vertiv sempre più competitiva sul mercato italiano”.

Chiumento ha studiato Statistica all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Milano e successivamente un Master in spin selling (certificazione delle vendite, forecast via CRM) alla Huthwaiste University di Dublino e un MBA presso la IMPAC University in Florida.