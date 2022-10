Key Energy 2022: Rittal c’è

Key Energy è la fiera di riferimento per energie rinnovabili, sistemi di accumulo, efficienza energetica, mobilità sostenibile e smart grid, che si terrà a Rimini dall’8 al 11 novembre.

Rittal, con la sua pluriennale esperienza nel mercato dell’energia e una gamma innovativa di soluzioni, sarà presente a Key Energy nel Padiglione B7 – Stand 199.

Lo sviluppo sostenibile delle risorse impone una trasformazione del sistema energetico attraverso performance tecniche di altissimo livello, generazione decentrata dell’energia, sistemi di accumulo e infrastruttura per la ricarica elettrica.

Le soluzioni Rittal si trovano in ogni tipo di sistema di produzione di energia, nelle stazioni di trasformazione, nei quadri di bassa tensione, nelle infrastrutture di ricarica elettrica e nelle applicazioni di accumulo di energia.

Allo stand, in occasione di Key Energy 2022, Rittal presenterà:

Soluzioni storage, armadi di varie dimensioni con elevata caricabilità e soluzioni di accumulo integrate. Gli armadi, a disposizione dei costruttori di batterie e degli integratori di BESS, sono predisposti per installare accessori Rack 19″ e ripiani per batterie e rispettivi accessori: connettori plug-in, circuiti in DC e BMS.

Soluzioni Outdoor , armadi in alluminio magnesio a doppia parete ideali per l’outdoor e resistenti alle più avverse condizioni ambientali. I sistemi di gestione dell’energia nei parchi eolici, lo storage domestico e i dati delle smart grid trovano la perfetta installazione negli armadi CS Rittal.

Colonnine di ricarica front end e soluzioni in versione back end richiedono una struttura esterna con elevata resistenza agli urti, agli atti vandalici e agli agenti atmosferici. Rittal ha sviluppato soluzioni con elevate performance in termini di resistenza meccanica (IK10), verniciatura e sistemi di climatizzazione per esterno.

Armadio VX25 con Blue e+ , gli armadi in acciaio verniciato e acciaio inox completi di accessori interni, velocizzano la realizzazione di soluzioni per l’automazione degli impianti di produzione delle macchine per l’energia (destinate al mercato dell’energia).

Blue e+ , soluzioni per climatizzare armadi e ambienti nel mercato dell’energia. Condizionatori e chiller nella versione indoor e outdoor, con tecnologia free cooling e azionamento con inverter per garantirne un risparmio energetico fino al 75%.

Software di progettazione. EPLAN fornisce soluzioni software e servizi nei campi dell’ingegneria elettrica, dell’automazione e della meccatronica. L’azienda, leader a livello mondiale, sviluppa soluzioni nell’ambito della progettazione di macchinari, impianti e quadri elettrici. EPLAN è anche il partner ideale per semplificare i processi di ingegnerizzazione più sfidanti.

Per una distribuzione di energia sicura e flessibile, Rittal offre i quadri di bassa tensione VX25 Ri4Power per impianti e sistemi, nonché il sistema di sbarre RiLine per applicazioni sia in corrente continua (DC) e sia in corrente alternata (AC). Tool di ingegneria intelligenti e configuratori semplificano la pianificazione efficiente dei sistemi di controllo dei quadri elettrici, nonché la generazione automatica di documenti e verifiche di progetto.

I prodotti e le soluzioni Rittal sono presenti in ogni settore dell’industria energetica, dalla generazione e trasmissione di energia fino al consumo.