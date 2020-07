Vertiv potenzia l’offerta e offre nuovi vantaggi ai reseller

Annunciata una nuova suite di prodotti per le infrastrutture Edge e perfezionato il pluripremiato Vertiv Partner Program in Europa, Medio Oriente e Africa

Vertiv ha annunciato a partner e clienti dell’area EMEA importanti miglioramenti al Vertiv Partner Program (VPP) e al portfolio di prodotti pensati per le applicazioni Edge, con unità di distribuzione dell’alimentazione in rack (Rack PDU), gruppi di continuità (UPS), sistemi di condizionamento in rack, software e servizi dedicati.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con l’annuncio del VPP, il fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche ha, infatti, visto moltiplicarsi il numero di partner di canale in Europa Medio Oriente e Africa. Da qui la volontà di incrementare i vantaggi ai partner, siano essi nuovi o consolidati, offrendo corsi di formazione in grado di soddisfare ogni esigenza, corsi di certificazione online e nuovi tool per la configurazione e selezione dei prodotti.

In tal senso, la nuova suite di strumenti è stata progettata per aiutare i partner a sviluppare competenze e conoscenze chiave, e a ottenere una maggiore differenziazione e redditività, oltre ad assicurare ulteriori opportunità commerciali.

Nello specifico, la nuova suite di prodotti migliora il già ampio portfolio di tecnologie e servizi IT di Vertiv, raggruppandoli nell’ambito di una soluzione unica e flessibile basata su rack che comprende:

Il nuovo sistema di condizionamento da rack Vertiv VRC in versione self-contained e split, e l’unità di condizionamento infrarack Vertiv Liebert CRV, progettata specificamente per apparecchiature critiche di sale server di piccole dimensioni e siti di Edge Computing. Questi sistemi sono in grado di utilizzare combinazioni personalizzate di compressori e ventilatori a capacità variabile in grado di adattarsi automaticamente al carico, caratteristica che pone queste unità di condizionamento tra le più efficienti del settore per gli armadi IT. Vertiv VRC include una serie completa di servizi con installazione, controllo dei tempi di avviamento e manutenzione preventiva.

La serie di Vertiv Geist Rack PDU è dotata della nuova Combination Outlet 2 in 1, che consente una connettività flessibile e una facile gestione dei cavi. Geist UPDU è l’ultima aggiunta alla famiglia di Geist Rack PDU ed è dotata di un’innovativa presa di ingresso universale che permette varie configurazioni per i clienti con implementazioni in tutto il mondo. Le Geist Rack PDU possono accedere a tutti i dispositivi presenti nei rack per monitorare e controllare da remoto questi dispositivi da un unico luogo; la funzionalità di monitoraggio può essere aggiornata man mano che tecnologia ed esigenze aziendali si evolvono. I modelli Geist UPDU consentono di migliorare le prestazioni e la gestione degli spazi IT dinamici, semplificando al contempo il processo di acquisto e facilitando rapide implementazioni in tutto il mondo. Inoltre, la serie Vertiv Geist Rack PDU beneficia del pacchetto di servizi Vertiv Distribution Assurance.

Si prevede che le soluzioni UPS monofase ad alta efficienza, come Vertiv Liebert GXT5 e l’innovativo UPS line-interactive Vertiv EDGE, siano disponibili per il canale EMEA entro la fine di agosto. Inoltre, i servizi Lifecycle Power Assurance di Vertiv assicurano un supporto conveniente per la fornitura di energia a piccoli siti IT. Con la continua crescita delle implementazioni Edge in termini di utilizzo e importanza per le aziende, il piano di protezione quinquennale di Vertiv protegge i siti IT di piccole dimensioni garantendo la visibilità in tempo reale sui sistemi critici, con conseguente rilevamento tempestivo di eventuali anomalie.

A ottobre è previsto il lancio di Vertiv Avocent ACS 8000 Advanced Console Server, che dispone di funzionalità cellulari che consentono una perfetta gestione remota integrata dei dispositivi Vertiv e di terze parti, per operazioni di rete più efficienti e sicure anche in siti remoti o in cui non è disponibile alcuna connessione Internet via cavo. Lo scorso anno, nel report di IHS Markit, Vertiv è risultato il principale fornitore di soluzioni di gestione IT da remoto in tutto il mondo. Il mercato degli switch KVM e delle console seriali ha un giro di affari pari a 720 milioni di dollari e si prevede che continui a crescere a ritmo sostenuto insieme all’Edge Computing e ai servizi IT da remoto.

Tutte queste offerte consentono ai reseller EMEA di guadagnare più punti nell’ambito del Vertiv Incentive Program (VIP), permettendo ai partner di monetizzare rapidamente i punti ottenuti. A partire dal mese in corso, il nuovo programma VIP+ offrirà vantaggi ancora maggiori ai reseller di livello Silver, Gold e Platinum, tra cui limiti di ingresso più bassi, ulteriori incentivi al momento della registrazione e rendimenti più elevati su specifici pacchetti. Le integrazioni al programma consentiranno a un maggior numero di partner di sfruttarlo al meglio e al contempo di sviluppare competenze e conoscenze chiave per vincere le nuove sfide di mercato.

Come riferito in una nota ufficiale da Joachim Fischer, Channel Sales Director EMEA di Vertiv: «Rileviamo che la digitalizzazione accelera sempre più, mentre il 5G sta prendendo maggiore slancio, con oltre tre quarti degli operatori globali di telecomunicazione che prevedono di fornire servizi 5G entro il 2021. Il nostro Partner Program è stato potenziato. Continuiamo a fornire ai reseller i migliori prodotti e servizi, supportandoli nell’affrontare ogni sfida introdotta dalle innovazioni tecnologiche, come ad esempio l’esigenza di implementazioni Edge. Siamo impegnati nel garantire costanti miglioramenti al nostro VPP e, grazie ai risultati ottenuti quest’anno, continueremo a offrire il massimo livello di supporto per consentire ai nostri partner di ottenere risultati eccellenti».