Grazie a dispositivi di rete ad alte prestazioni e alla piattaforma di Software Defined Networking Omada, l’offerta TP-Link permetterà a SETS di soddisfare appieno le esigenze di un mercato molto sfidante

TP-Link ha stretto una nuova partnership con SETS, azienda italiana che opera dal 1992 come distributore a valore aggiunto nel settore dell’Hotellerie di lusso. L’accordo, valido su tutto il territorio nazionale prevede l’inserimento delle soluzioni Business dell’azienda cinese nel portfolio del VAD.

Insieme, le due aziende promettono di migliorare l’esperienza dell’utente finale nel settore Hospitality, potendo contare sull’esperienza di SETS nella progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete affidabili, sicure e personalizzate, nonché sulla vasta gamma di soluzioni professionali TP-Link, che abbracciano tutte le tecnologie e i trend più recenti in fatto di prestazioni, solidità e sicurezza di rete.

“Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo percorso insieme a SETS, un’azienda che si è distinta, per professionalità e competenza, in importanti progetti. Sono certo che SETS troverà nelle nostre tecnologie di ultima generazione grandi benefici a livello di performance e semplicità di implementazione, riuscendo a soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti e a creare esperienze memorabili per l’utente finale”, afferma Diego Han, Country Manager di TP-Link.

Il settore dell’Hospitality è uno dei più esigenti in termini di connettività: oltre ad una rete veloce e affidabile per lo staff, i clienti chiedono Wi-Fi in grado di estendersi in tutti gli ambienti, anche outdoor, con performance di altissimo livello. La rete deve essere sicura, proteggere i dati dei clienti e garantire ottime customer experience, oltre ad una gestione semplice e immediata e costi contenuti.

L’offerta TP-Link è adeguata alle esigenze del settore potendo vantare device ad alte performance quali switch, cloud controller, access point indoor, outdoor e wall plate, ma soprattutto la tecnologia di Software Defined Networking (SDN) Omada, che permette a tutti i dispositivi di interagire al meglio offrendo prestazioni di altissimo livello, flessibilità e semplicità gestionale tramite una sola piattaforma centralizzata in cloud e accessibile da dispositivi mobile.

“Abbiamo individuato in TP-Link il prodotto giusto per completare e arricchire la nostra gamma di offerta networking, grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo e alla presenza locale del produttore che supporta il canale nella fase logistica, di progettazione e di vendita. I motivi della nostra scelta sono inoltre la robustezza e l’affidabilità della soluzione e la possibilità di integrare Omada SDN con servizi SETS a valore aggiunto, quali il monitoraggio proattivo e il supporto Helpdesk”, riporta Giacomo Broggi, Direttore Vendite di SETS Srl.