Xiaomi: successo oltre le previsioni

Xiaomi Corporation, un’azienda di elettronica di consumo e produzione smart con smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (IoT), ha annunciato oggi i risultati consolidati e certificati del trimestre e semestre chiuso al 30 giugno 2021.

Nel secondo trimestre del 2021, Il fatturato totale di Xiaomi è stato di 87,8 miliardi di RMB, con un aumento del 64,0% rispetto all’anno precedente; l’utile netto rettificato per il periodo è stato di 6,3 miliardi di RMB, con un aumento dell’87,4% rispetto all’anno precedente. Il fatturato totale e l’utile netto rettificato hanno entrambi raggiunto livelli record nel trimestre, dimostrando l’eccellenza del modello di business e la solidità delle sue operazioni.

Xiaomi continua a migliorare il proprio vantaggio competitive nei mercati chiave. Secondo Canalys, il gruppo si è classificato per la prima volta al primo posto in Europa con una quota di mercato pari al 28,5% nel secondo trimestre del 2021. In Europa occidentale, la quota di mercato degli smartphone di Xiaomi ha raggiunto il 22,2% e si è classificata tra i primi 3, mentre si è classificata al primo posto per il 3° trimestre consecutivo in Europa centrale e orientale con una quota di mercato pari al 36,4%. Xiaomi si è classificata n.1 per il 6° trimestre consecutivo con una quota di mercato del 41,2% in Spagna. E per la prima volta, in Italia e in Francia, il Gruppo si è classificato al primo posto con una quota di mercato rispettivamente del 35,0% e del 29,7%. Inoltre, il Gruppo è rimasto tra i primi 3 in Germania con una quota di mercato del 15,2%.

Dati finanziari del secondo trimestre 2021 di maggior rilievo:

Il fatturato totale è stato di 87.789,0 milioni di RMB, in crescita del 64,0% rispetto all’anno precedente;

L’utile lordo è stato di circa 15.148,1 milioni di RMB, in crescita del 96,7% rispetto all’anno precedente;

L’utile netto rettificato non-IFRS è stato di 6.321,5 milioni di RMB, in crescita dell’87,4% rispetto all’anno precedente.

Dati finanziari del primo semestre 2021 di maggior rilievo:

Il fatturato totale è stato di 164.671,2 milioni di RMB, in crescita del 59,5% rispetto all’anno precedente;

L’utile lordo è stato di circa 29.309,4 milioni di RMB, in crescita del 92,1% rispetto all’anno precedente;

L’utile netto rettificato non-IFRS è stato di 12.390,8 milioni di RMB, in crescita del 118,4% rispetto all’anno precedente.

“Durante il secondo trimestre del 2021, la nostra strategia principale ‘Smartphone × AIoT’ ha continuato a sostenere le nostre eccezionali prestazioni. Guardando al futuro, continueremo ad eseguire la nostra strategia dual-brand, a rafforzare il nostro programma investimenti, a reclutare e promuovere talenti e ad ampliare le capacità del canale, a migliorare la nostra offerta di smartphone premium e a migliorare l’esperienza degli utenti. Continueremo anche a concentrarci sulla nostra strategia “Smartphone × AIoT”, lavorando duramente per far progredire le innovazioni in tecnologie sofisticate e all’avanguardia in tutte le categorie di prodotti. Continueremo anche a migliorare la connettività tra i nostri smartphone e prodotti IoT per offrire un’esperienza utente fluida in tutta la nostra gamma di prodotti, in modo da permettere a tutti nel mondo di godere di una vita migliore”, dichiara Xiaomi Corporation.

Inoltre, a dimostrazione del continuo investimento dell’azienda in nuove tecnologie, Xiaomi annuncia oggi di aver acquisito una società tecnologica di guida automatica denominata DEEPMOTION TECH dal valore di 77,37 milioni di dollari.