NFON Italia, filiale di NFON AG, l’unico provider di servizi cloud PBX paneuropeo, annuncia oggi che Fressnapf | Maxi Zoo Italia, parte del Gruppo Fressnapf, leader nel mercato europeo della vendita di alimenti e accessori per animali, ha adottato Cloudya, la soluzione NFON semplice da utilizzare, indipendente e affidabile per la comunicazione aziendale in cloud qualitativamente avanzata. Grazie a questa collaborazione, 120 punti vendita in Italia saranno convertiti alla telefonia in cloud di NFON.

L’implementazione fa parte di un accordo su scala europea che ha come obiettivo quello di collegare oltre 1.500 punti vendita in Europa. La scelta del Gruppo Fressnapf rappresenta un nuovo passo in avanti nella strategia di trasformazione digitale denominata CHALLENGE 2025, che prevede la sostituzione della tecnologia ISDN con il sistema telefonico in cloud di NFON in tutta Europa. Marco Pasculli, Managing Director di NFON Italia: “NFON ha soddisfatto le esigenze del Gruppo Fressnapf in termini di semplicità, rapidità di messa in servizio ed elevata flessibilità, nonché la necessità di integrare strumenti di comunicazione aggiuntivi come Microsoft Teams”.

Efficienza, flessibilità, velocità e convenienza

Il Gruppo Fressnapf è fortemente impegnato in un processo di digitalizzazione dei propri ambienti di lavoro, dove la comunicazione aziendale deve essere indipendente dal luogo, dal momento e dal dispositivo utilizzato. NFON supporta questo percorso di trasformazione digitale consentendo al cliente di migrare dai sistemi convenzionali verso una soluzione in cloud disponibile ovunque e sempre. In breve tempo, quasi 700 negozi sono già stati integrati con successo al sistema di telefonia in cloud di NFON in diversi Paesi tra i quali Austria, Germania, Svizzera, Italia e Francia.

In Italia l’implementazione ha richiesto soltanto otto settimane. Il provisioning zero-touch effettuato dalla casa madre del Gruppo Fressnapf su più sedi europee non ha richiesto alcun intervento di installazione in loco, con un conseguente risparmio in termini di costi per l’azienda.

Reinhard V. Zehetmair, Head of IT service delivery international, Fressnapf Tiernahrungs GmbH: “La soluzione di NFON garantisce efficienza, flessibilità, velocità di rilascio e risparmio sui costi. Grazie all’implementazione in più paesi, le nostre telefonate intra-aziendali sono ora gratuite in tutta Europa. Il processo di migrazione non è stato interrotto dalla pandemia del COVID-19”.

NFON guida la trasformazione digitale

Sin dalla sua nascita nel 2007, NFON AG segna ogni anno una crescita continua. L’IPO del 2018 (Borsa di Francoforte, Prime Standard) è stato un passo importante per il piano di espansione di NFON. Con il lancio del nuovo prodotto di punta, Cloudya, l’acquisizione di Deutsche Telefon Standard AG e l’apertura della filiale italiana nel 2019, la strategia aziendale è costantemente focalizzata sul rafforzamento della leadership dell’azienda come primo provider di cloud PBX in Europa.

Marco Pasculli conclude: “Siamo molto entusiasti di essere stati selezionati dal Gruppo Fressnapf. Il fatto di aver conquistato clienti di un certo livello come Fressnapf dimostra ancora una volta la nostra capacità di offrire servizi altamente affidabili e sicuri in diversi paesi europei. La nostra tecnologia risponde alla priorità assoluta per le aziende di oggi: realizzare la trasformazione digitale con semplicità per diventare ancora più competitivi”.