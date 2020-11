Centro Computer amplia la gamma di soluzioni hardware di sicurezza e display grazie alla partnership con Compulocks

Centro Computer, società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni IT per le aziende, avvia la collaborazione con Compulocks, vendor specializzato in soluzioni di sicurezza hardware IT di alta qualità, a completamento dei prodotti di Digital Signage già inseriti nel proprio portfolio e destinati a una moltitudine di ambienti e utilizzi.

Compulocks progetta e realizza una vasta gamma di hardware di sicurezza per tablet e laptop, dal design unico, con soluzioni rinomate per l’affidabilità e l’alta qualità dei materiali. Collabora con aziende di diversi settori e di ogni dimensione quali Retail, Hospitality, Healthcare, Education, Government ed è partner e fornitore di aziende presenti nella classifica Fortune Global 500.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Emanuele Ercoli, Italy and Iberia Country Manager di Compulocks Brands: «Compulocks collabora con aziende di diversi settori, dalle piccole realtà fino alle grandi imprese fornendo soluzioni moderne e su misura che soddisfano le più svariate esigenze sul mercato. Noi di Compulocks siamo identificati a livello mondiale come “Security Expert” e Centro Computer rappresenta una garanzia di serietà e professionalità, una realtà che da oltre 30 anni collabora con le imprese italiane per aiutarle a migliorare i propri sistemi di comunicazione e siamo entusiasti di questa alleanza strategica».

Focus sulla sicurezza per dispositivi mobili

La partnership con Centro Computer si focalizza sulla distribuzione di soluzioni di sicurezza per dispositivi mobili nonché di accessori complementari alle apparecchiature di Digital Signage orientati a ogni tipologia di impresa, sull’intero territorio italiano. In questo modo, Centro Computer amplia ulteriormente la propria offerta di prodotti dedicati alla sicurezza dei dispositivi elettronici.

Le soluzioni Compulocks possono essere personalizzate per progetti numericamente importanti a seconda delle esigenze del cliente. Esiste, inoltre, una categoria di prodotti dedicati alla ricarica e al mantenimento dei devices per garantire l’esperienza migliore a ciascun utente.

Per Roberto Vicenzi, Vicepresidente di Centro Computer: «Le soluzioni legate alla Mobility e al Digital Signage di Compulocks sono funzionali, di qualità e mantengono un occhio particolarmente attento al design. L’ambito di applicazione di questi prodotti è decisamente ampio e averli a nostro listino ci permette di rispondere perfettamente alle richieste di tutti i clienti. L’aspetto della completa personalizzazione di ogni prodotto ci consente poi di allineare ogni esigenza ai requisiti specifici offrendo una soluzione hardware praticamente su misura».

Attualmente, le due aziende stanno lavorando insieme per organizzare campagne di marketing e di comunicazione congiunte per presentare al mercato la nuova gamma di soluzioni.