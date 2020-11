Arlo Ultra e Arlo Pro 3 si preparano al Black Friday e al Cyber Monday 2020 proponendo un ricco sconto su Amazon

Il Black Friday e il Cyber Monday sono ormai alle porte e Arlo, specialista nelle soluzioni di smart home security, ha pensato di riservare ai propri utenti due speciali offerte che vedono protagonisti le due videocamere di sicurezza senza fili top di gamma: Arlo Ultra e Arlo Pro 3.

Arlo Ultra è caratterizzato da una risoluzione in 4K Ultra HD con HDR e visione notturna a colori ottimizzata, installazione senza fili, facile configurazione fai-da-te, audio senza precedenti e zoom automatico il tutto racchiuso in un design compatto ed elegante, ideale per un uso sia interno sia esterno. Arlo Ultra include inoltre una sottoscrizione all’abbonamento annuale Arlo Smart Premier, pensato per offrire agli utenti un’esperienza di sicurezza domestica personalizzata.

In occasione del Black Friday è possibile acquistare Arlo Ultra con uno sconto del 30% su Amazon.

Arlo Pro 3 offre una risoluzione in 2K con HDR, un faretto integrato con visione notturna a colori e un ampio campo visivo di 160 gradi. Arlo Pro 3 restituisce immagini chiare e nitide che vantano quasi l’80% di pixel in più rispetto al suo predecessore. Arlo Pro 3 include anche il nuovo Smart Hub che gestisce in modo sicuro il traffico di rete verso la telecamera, oltre a migliorarne la potenza e le prestazioni WiFi, per una maggiore autonomia e durata della batteria.

In occasione del Cyber Monday è possibile acquistare Arlo Pro 3 con uno sconto del 30% su Amazon.