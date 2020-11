Il Gruppo ATON IT ha incrementato la propria offerta di digitalizzazione dei processi, stringendo un accordo di partnership con Own Your Business

La crescente digitalizzazione delle aziende italiane di ogni dimensione, accelerata dalla pandemia in atto, ha evidenziato la vulnerabilità dei sistemi e la conseguente necessità di sicurezza, affidabilità, trasparenza e protezione da cyber attacchi e rischi digitali.

Il Gruppo ATON IT, consapevole di quanto la tecnologia Blockchain sia indispensabile in tal senso, ha incrementato la propria offerta di digitalizzazione dei processi, stringendo un accordo di partnership con Own Your Business, uno dei maggiori player del settore.

Il mercato della Blockchain in Italia continua a crescere in modo significativo, arrivando a toccare, solo nel 2019, quota 30 milioni di euro. Utilizzata principalmente da banche e pubbliche amministrazioni, la tecnologia Blockchain trova applicazioni in molti altri settori, tra cui supply chain e agro alimentare, per la tracciabilità di prodotto.

L’accordo con Own Your Business si inserisce nella strategia del Gruppo ATON IT di ampliare le soluzioni proposte ai propri clienti con un’offerta completa e specifica in funzione delle necessità delle diverse Industry, integrando le proprie competenze di System Integrator con lo sviluppo di applicazioni digitali innovative, nei modelli di business e nei modelli di organizzazione delle imprese e del lavoro soluzioni affidabili, in grado di garantire trasparenza, tracciabilità e fiducia nella gestione e nella condivisione di dati e documenti.

“L’accordo con Own Your Business è strategico nello sviluppo di soluzioni offerte ai nostri clienti – spiega Fulvio Duse, COO del Gruppo ATON IT –. La soluzione Blockchain di Own Your Business si integra perfettamente in ogni applicazione specifica per qualsiasi esigenza, ed è particolarmente performante in tutti i segmenti di mercato, inclusi quelli per cui sviluppiamo applicazioni digitali innovative e in cui abitualmente operiamo, come Agrifood, Telco, Bancario”.