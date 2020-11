Il nuovo nome riflette un cambiamento nella strategia e nel modello di business

Datwyler Cabling Solutions cambia nome diventando Datwyler IT Infra S.r.l. Le ragioni di questo cambiamento le spiega Luca Dalla Grana, Managing Director della filiale italiana: “Oggi siamo in grado di fornire ben più che sistemi di cablaggio, ed era tempo che ciò si riflettesse anche nella nostra ragione sociale. Il passaggio a “IT Infra” è destinato a toccare tutte le sedi nel mondo precedentemente denominate Datwyler Cabling Solutions.”

Da oltre 100 anni, Datwyler è un’azienda leader nell’innovazione e nella produzione di sistemi di cablaggio. Divenuta un think tank focalizzato sulle infrastrutture IT, l’azienda operante a livello globale fornisce, oggi, anche soluzioni e servizi software. Grazie all’offerta di pacchetti completi altamente affidabili, Datwyler sta contribuendo alla creazione della spina dorsale per le comunicazioni in tempo reale tra persone, macchine e organizzazioni di ogni dimensione e tipo, gettando le basi per il futuro digitale della società.

L’avvento di “IT Infra” risponde al processo di profonda trasformazione che Datwyler ha avviato da alcuni anni: da fornitore di cavi e soluzioni di sistema a provider di soluzioni infrastrutturali per data centre, reti estese in fibra ottica ed edifici intelligenti (dati, sicurezza, ascensori, scale mobili), inclusi software e servizi.

In qualità di partner e consulente professionale, Datwyler è in grado di analizzare, sviluppare e implementare le infrastrutture IT di qualunque organizzazione nel suo percorso verso una digitalizzazione di successo. Ciò offre ai clienti un facile accesso a tecnologie all’avanguardia e a soluzioni perfettamente adattate alle loro specifiche esigenze, rispondenti anche in modo flessibile e dinamico all’evoluzione futura delle loro necessità tecnologiche. Così, Datwyler incrementa ulteriormente il valore aggiunto offerto ai suoi clienti, riducendo, allo stesso tempo, sia i costi che la complessità delle loro infrastrutture IT. L’azienda agisce, dunque, esattamente come “consulente di fiducia” nel continuo sviluppo dei modelli di business delle realtà supportate.