Il passaggio a Wi-Fi 6 permette di offrire programmi didattici basati sulla tecnologia e migliorare la sicurezza degli studenti

Extreme Networks ha fornito a Jefferson County Public Schools (JCPS), il più grande sistema scolastico nel Kentucky e uno tra i primi 30 in tutti gli Stati Uniti, oltre 8.400 access point Wi-Fi 6 e switch Ethernet, e la piattaforma di gestione ExtremeCloud IQ per servire una popolazione di 6.700 insegnanti e 98.000 studenti distribuiti in 169 sedi scolastiche.

La rete consentirà di migliorare il servizio di didattica a distanza, e di utilizzare applicazioni avanzate per l’educazione digitale su iPad e Chromebook forniti agli studenti grazie a un programma pubblico di finanziamenti (E-Rate). Gli studenti, a loro volta, potranno dimostrare quello che stanno imparando nel corso dell’anno attraverso la condivisione di immagini, video e documenti, e sostenere i test online.

La rete collega anche tutti i sistemi di sicurezza delle scuole, comprese le oltre 3.000 telecamere per il controllo degli accessi negli edifici. Inoltre, lo staff IT – di sole 8 persone – ha creato una rete mesh per la videosorveglianza all’interno dei 950 scuolabus. Il progetto di espansione della rete del distretto scolastico non ha avuto nessun impatto sulle prestazioni dell’infrastruttura.

La realizzazione del progetto è stata accelerata dalla pandemia, in quanto la direzione ha richiesto che la rete fosse in grado di sostenere l’attività didattica a distanza, con tutte le relative incognite in termini di utilizzo della rete. Le famiglie prive di connessione Wi-Fi hanno ricevuto un access point a casa.

Annette Harris, Assistant Director of Infrastructure Services di JCPS, ha detto: “Abbiamo scelto una soluzione in grado di lasciare al team IT il tempo necessario per seguire tutti i progetti di cui è responsabile, invece di dedicarsi solamente alla gestione della rete. Grazie a Extreme, la rete assicura il 99% di attività, e questo ci ha consentito di gestire in tempi estremamente brevi la didattica a distanza, e tutte le connessioni remote”.