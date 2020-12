Flexi è una soluzione basata su hardware Lenovo che incorpora le caratteristiche di sicurezza e produttività indispensabili per il lavoro agile offerte dall’azienda trentina

Praim, azienda globale che sviluppa soluzioni software per la creazione e gestione di postazioni di lavoro evolute e soluzioni hardware Thin & Zero Client, presenta Flexi, il suo primo Mobile Thin Client espressamente studiato per ottimizzare il lavoro da remoto e in mobilità, senza perdere di vista la sicurezza.

Flexi è un PC portatile con design Lenovo, ed è disponibile in due versioni: con sistema operativo Linux based Praim ThinOX4PC oppure con Windows 10 IoT e Praim Agile4PC, a seconda delle specifiche esigenze.

Le due configurazioni sono state progettate per soddisfare le nuove richieste dell’utenza aziendale, in questi ultimi mesi spinta sempre più verso la modalità in smart working. La prima, che prevede l’utilizzo di ThinOX, il sistema operativo Linux-based di Praim, garantisce sicurezza e affidabilità dei dispositivi e ottimizza lo spazio utilizzato su disco, garantendo velocità e prestazioni più elevate. Inoltre, ThinOX è un sistema che offre un blocco totale di scrittura del disco ed è, per questo, completamente sicuro e inattaccabile da virus o malware.

La combinazione Windows 10 IoT con Agile4PC è ideale invece, per gli utenti che non vogliono rinunciare a lavorare in ambiente Windows e a tutte le molteplici funzionalità offerte. Lavorando in una sessione RDS (Remote Desktop System) la connessione risulterà più fluida, mentre il Write Filter consente di bloccare una configurazione, così come è garantito il supporto di Windows a qualsiasi tecnologia o periferica necessaria per lavorare sull’endpoint. Infine, l’aggiunta di software e la configurazione possono essere eseguite da chiunque abbia familiarità con questo sistema operativo, senza che siano richieste competenze aggiuntive.

L’integrazione di Flexi con la console di gestione ThinMan di Praim permette, inoltre, di amministrare e automatizzare qualsiasi operazione, e di gestire gli endpoint aziendali in maniera estremamente semplice e funzionale.

Il portatile, è caratterizzato dal design elegante, ed è stato realizzato con i materiali più innovativi. Grazie al processore AMD Ryzen, alla scheda grafica Radeon integrata e allo schermo da 15,6” semplifica il lavoro multitasking.

Flexi è una soluzione pensata per gli utenti mobili che necessitano di lavorare da più luoghi. Lo schermo antiriflesso, la tastiera spill-resistant, la batteria con autonomia fino a sei ore e l’ampio touchpad semplificano anche il lavoro all’aperto.

“Flexi concentra sicurezza e produttività in un’unica soluzione, economicamente sostenibile. Il particolare periodo che stiamo vivendo, impone alle aziende l’attivazione di nuove modalità e strumenti per consentire la continuità del lavoro a tutti i collaboratori. La nuova offerta che abbiamo studiato risponde efficacemente a questa esigenza”, è il commento di Jacopo Bruni, Marketing Manager di Praim. “Inoltre, il cliente può scegliere come configurare il proprio Flexi, optando per il sistema operativo che preferisce e che sarà incluso per un anno”.

Le caratteristiche tecniche di Flexi sono: Processore – AMD Ryzen 3 3250U (2C / 4T, 2.6 / 3.5GHz, 1MB L2 / 4MB L3); Schermo – 15.6″ FHD (1920×1080) TN 220nits Anti-glare; Grafica – Integrata AMD Radeon Graphics; Memoria – 4GB Soldered DDR4-2400; Batteria – Integrata 35Wh; Dimensioni – 362.2mm (14.26″) x 251.5mm (9.9″) x 19.9mm (0.78″); Peso – Da 1.85kg (4.08lb); Webcam – 0,3 MP.

Flexi è già disponibile sul mercato attraverso la rete di distributori e partner autorizzati di Praim.