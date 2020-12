Quelli di Toshiba per il gaming sono hard disk eleganti e sottili che combinano prestazioni, convenienza e interoperabilità

Forte della sua esperienza mondiale nel settore dello storage, Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) punta al mercato del gaming per offrire, grazie alla sua tecnologia, esperienze di gioco ancora più divertenti e avvincenti. Con gli hard disk Canvio Gaming, l’azienda risponde alle crescenti esigenze di archiviazione esterna dei gamer, presentando modelli compatti e portatili, creati appositamente per il gaming, con capacità fino a 4TB (con versioni disponibili anche da 1TB e 2TB).

Grazie al trasferimento dati a 5Gbit/s (massimo), tramite interfacce USB 3.2 Gen 1, i nuovi hard disk Toshiba permettono un upload rapido così da non perdere tempo durante l’experience di gioco. Sottili, eleganti e leggeri (la versione da 4 TB pesa solo 210g), queste unità offrono un funzionamento semplice, plug-and-play.

Canvio Gaming è compatibile con tutte le principali console di gioco (PlayStation, Xbox) e con i PC Windows e i computer Mac. Inoltre con questo hard disk gli utenti avranno la possibilità di riprendere il gioco da dove lo avevano lasciato quando hanno spostato i giochi sulle console di nuova generazione. In più grazie alla possibilità di continuare ad usare l’unità senza interruzioni, su più dispositivi di gioco, i gamer potranno trasferire i dati tra diverse piattaforme.

Con il modello da 4TB è possibile archiviare fino ad un massimo di 100 giochi. Così gli utenti potranno creare librerie di giochi più ampie e avranno una scelta di opzioni di gioco maggiore e sempre a portata di mano. Non sarà più necessario perdere tempo per decidere quali giochi cancellare per fare spazio alle ultime uscite: con Canvio Gaming c’è più spazio per il divertimento!

Grazie alla portabilità di Canvio Gaming, è possibile accedere ai propri avatar e a tutti i propri successi di gioco ovunque ci si trovi, tra amici o ad un gaming party. Questo hard disk è una soluzione affidabile per l’archiviazione dei dati e riduce al minimo il rischio di perdere i trionfi del passato. Il firmware personalizzato è dotato di una funzionalità “Always-On” che massimizza la reattività di gioco, evitando la frustrazione dell’utente. Racchiuso da un case nero, è disponibile in due diversi formati a seconda del taglio di memoria: 80mm x 111mm x 13,5mm (1TB e 2TB) e 80mm x 111mm x 19,5mm (4TB).

Prezzo suggerito al pubblico a partire da: 69,99€.