Gestito in collaborazione con Inside Sales Italia e aperto a tutti, durante il webinar TeamSystems si parlerà di come creare o trasformare il proprio reparto commerciale in un canale di vendita da remoto efficiente e scalabile e di come affrontarne al meglio le relative problematiche organizzative e tecnologiche

TeamSystem Communication, società focalizzata sulla tecnologia di telefonia software VOIspeed, in collaborazione con Inside Sales Italia, annuncia il webinar “Inside Sales il futuro dei modelli commerciali”, che si terrà il prossimo 17 Dicembre alle ore 17:00 (per registrarti clicca qui).

La scelta di creare o trasformare il proprio canale di vendita in un reparto commerciale in grado di lavorare da remoto è per molte aziende un’evoluzione necessaria, dettata dai cambiamenti dei mercati e delle modalità di vendita che, oggi più che mai, richiedono nuove tecnologie, metodi, processi e competenze.

Questo webinar, che nasce come seguito ideale all’incontro virtuale sulle vendite da remoto con VOIspeed dello scorso 19 Novembre, che aveva visto la partecipazione di oltre 300 tra manager e imprenditori, sarà condotto da docenti e testimonial d’eccezione e avrà come Ospite d’onore l’Innovation & Identity designer Giorgio Di Tullio, che nel corso webinar illustrerà la propria vision sul futuro dei modelli commerciali, dell’interazione con i clienti e delle tecnologie pensate per la gestione dei nuovi rapporti di comunicazione.

“La tecnologia VOIspeed, che durante il lockdown ha consentito a moltissime di realtà di rimanere operative grazie ai potenti strumenti di comunicazione unificata che offre, oltre a rappresentare un tassello fondamentale per abilitare e rendere efficiente lo smart working nelle sue varie forme, si sta rivelando una preziosa alleata per tutte le realtà che hanno deciso di abbracciare e potenziare le vendite da remoto”, ha dichiarato Zeffirino Perini, CEO di TeamSystem Communication, che ha poi concluso: “Tecnologie come VOIspeed, che consentono di coltivare i rapporti con i clienti con modalità nuove e più efficienti, e un team di venditori interni organizzati per replicare le classiche attività commerciali in modo più produttivo, garantiscono un vantaggio competitivo in grado di fare la differenza, che consentirà alle imprese di vincere le sfide di oggi e di domani”.

“La gestione della funzione commerciale è sempre più strategica per la prosperità di un’impresa. Oggi, e sempre più in futuro, infatti, ai profili commerciali occorrono sempre più nuove competenze di data analysis e abilità nell’utilizzo strumenti digitali necessari per gestire con successo le diverse fasi della pipeline commerciale”, ha dichiarato Silvio Cardinali, Professore di Marketing and Sales Management all’Università Politecnica delle Marche, che ha poi concluso: “Poter disporre di venditori con elevate competenze digitali, in grado di raggiungere i clienti senza limiti di spazio e di tempo, significa poter contare su una rete commerciale altamente efficiente, in grado di trasferire valore al cliente, all’azienda e al commerciale stesso, quindi, vuol dire anche essere pronti per le sfide future”.