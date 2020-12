A quasi un decennio dallo sviluppo dei primi Moverio, Epson annuncia la nuova gamma che comprende i modelli BT-40 e BT-40S

A quasi dieci anni dai primi Moverio, Epson presenta gli smartglass con realtà aumentata Si-OLED binoculari trasparenti di quarta generazione.

La nuova gamma, che include i modelli BT-40 e BT-40S, offre molteplici miglioramenti, tra cui un campo visivo (FOV-field of view) più ampio, una risoluzione del display HD notevolmente superiore, un contrasto maggiore, una migliore connettività e un design più ergonomico.

Le caratteristiche principali dei nuovi smartglass Epson

– risoluzione del display aumentata – Full HD 1080p (1920×1080);

– campo visivo (FOV) di 34 gradi più ampio, equivalente a uno schermo da 120 pollici guardato da una distanza di 5 metri;

– rapporto di contrasto di 500.000:1: significa che lo spazio inutilizzato del display si presenta davvero trasparente;

– nuovo design delle cuffie con bilanciamento migliorato del peso e naselli opzionali per un maggiore comfort;

– estetica migliorata, con fattore di forma tipo occhiali e schermi oscuranti opzionali;

– connettività USB tipo C per il collegamento a dispositivi esterni;

– display binoculare trasparente in tecnologia Si-OLED.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gianluca De Alberti, Sales Manager Professional Display di Epson Italia: «È un momento di grande entusiasmo e orgoglio per Epson, che porta sul mercato la quarta generazione di smartglass Moverio con realtà aumentata. Siamo in questo settore da quasi dieci anni e abbiamo migliorato continuamente la nostra offerta in risposta alle esigenze dei clienti e dei programmatori di software. In particolare, negli ultimi due anni la tecnologia è maturata e abbiamo assistito a un aumento significativo dell’uso – reale e pratico – dei Moverio. La pandemia ha reso più evidente la necessità di molte applicazioni e il miglioramento delle comunicazioni da remoto ha permesso un ampio utilizzo dei Moverio, per ottenere una maggiore efficienza operativa delle persone, riducendo i costi legati ai viaggi e quindi anche l’impatto ambientale: i modelli BT-40 e BT-40S permetteranno di creare e mettere sul mercato ancora più applicazioni, dato che le persone potranno usufruire delle loro funzionalità migliorate».

Moverio BT-40 – disponibili da dicembre 2020

Grazie alla connettività USB tipo C, i Moverio BT-40 possono essere collegati a una serie di dispositivi compatibili (tra cui smartphone, tablet e laptop) e possono essere utilizzati come schermo secondario o come estensione di quello primario, in modo simile a un monitor esterno o a un proiettore per uso personale. Questo modello fornisce un ampio display ad alta risoluzione visibile solo da chi lo indossa, ideale per coloro che lavorano in spazi pubblici, dove la privacy e il comfort sono importanti. Non solo: il display offre colori più nitidi e brillanti e può riprodurre i contenuti dei dispositivi collegati.

La presentazione dei Moverio BT-40 avviene in un momento in cui la capacità degli smartglass di fornire una postazione di lavoro virtuale perfetta è ideale per i dirigenti aziendali che si adattano ai moderni stili di lavoro e svolgono le attività professionali da casa, oltre che per i top manager che devono ottimizzare il tempo lavorando e visualizzando materiali riservati mentre si trovano in luoghi pubblici.

Questo modello offre inoltre un’esperienza coinvolgente per l’intrattenimento personale: grazie alle nuove caratteristiche di indossabilità, gli smartglass si adattano ancora meglio che in passato alla circonferenza della testa e, come per i modelli precedenti, si possono indossare sopra gli occhiali da vista. I naselli sono flessibili, così da aiutare le persone a trovare la vestibilità ottimale.

Moverio BT-40S – disponibili da febbraio 2021

Il modello BT-40S include l’opzione di un Intelligent Controller con sistema operativo Android per l’integrazione con software personalizzati: Moverio Intelligent Controller è compatibile con Google Play ed è stato realizzato su misura per una serie di applicazioni commerciali. È dotato di touchscreen integrato, interfacce utente personalizzate, memoria espandibile fino a 2 TB e classificazione IPx2, per una lunga durata. Inoltre, il controller include Wi-Fi integrato, Bluetooth, GPS, bussola, accelerometro, giroscopio, fotocamera, torcia, microfono, jack audio e anche una batteria ricaricabile ad alte prestazioni che consente fino a 5 ore di riproduzione video.

I Moverio BT-40S aiuteranno in particolare i programmatori di software a sviluppare nuove applicazioni e ad aggiornare quelle esistenti in un’ampia gamma di settori, tra cui esperienze di visita di luoghi pubblici, visualizazione di sottotitoli e applicazioni in ambito odontoiatrico. Non solo: risulteranno di grande utilità anche per musei, parchi a tema, siti storici e altre attrazioni turistiche, grazie alla loro capacità di offrire esperienze immersive migliorate senza bisogno di realtà aumentata o di rilevamento tramite una fotocamera integrata.

A trovare beneficio saranno anche teatri e cinema che desiderano raggiungere un pubblico più ampio e incrementare l’accessibilità con soluzioni di sottotitolaggio migliori, grazie a un display più ampio e a un maggiore comfort per le persone. Ci saranno vantaggi anche per gli studi dentistici, che apprezzeranno sia le migliorate soluzioni di scansione odontoiatrica sia le opzioni di intrattenimento per i pazienti.