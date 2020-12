Tripleplay integra Citrix Agent nei dispositivi di cloud Thin Client di LG per una distribuzione senza interruzioni dei contenuti video HD

Tripleplay, specialista nella produzione di video aziendali e sistemi IPTV, annuncia l’integrazione di Citrix Agent negli innovativi dispositivi di cloud computing Thin Client All-in-one di LG.

Grazie a questa integrazione questi dispositivi sono più facili da installare e da supportare e garantiscono un grande risparmio rispetto agli hardware standalone.

La soluzione Tripleplay Citrix con tecnologia di ottimizzazione Thin Client, supporta la riproduzione di video HD tramite l’applicazione Tripleplay MVP, essenziale per la fornitura di contenuti video on-demand e live di alta qualità. Questa soluzione può essere molto utile per le aziende che hanno la necessità di accedere istantaneamente alle notizie e alle informazioni più aggiornate, aiutandole a mantenere un vantaggio competitivo e a ridurre il carico sulle loro reti.

Grazie all’implementazione dei dispositivi LG Thin Client che integrano il componente aggiuntivo Tripleplay Citrix, le organizzazioni ottengono un vantaggio in termini di efficienza nel roll-out dei dispositivi di cloud computing Thin Client All-in-one su larga scala, garantendo la distribuzione senza interruzioni dei contenuti video HD gestiti dal CMS centrale.

Essendo tra i primi produttori a sviluppare una soluzione di streaming video Thin Client, questa tecnologia segna un altro importante passo avanti nella collaborazione strategica tra LG Electronics e Tripleplay.

Come sottolineato in una nota ufficiale da João Moreira, European Partner Alliance Business Development Manager di LG Electronics: «L’aumento della domanda dei nostri nuovi dispositivi Thin Client All-in-one, che offrono un’ottima soluzione di multi-cloud computing, ha reso ancora più essenziale garantire ai nostri clienti l’accesso agli stessi contenuti video di alta qualità a cui sono abituati. L’integrazione di Tripleplay Citrix ci consente di raggiungere questo obiettivo e ci rende ancora più orgogliosi di questa collaborazione».

Per Tim Hoddy, Sales Director per l’Europa Occidentale di Tripleplay: «Poiché sempre più aziende adottano la tecnologia integrata Thin Client, è importante che ciò non vada a scapito della velocità e della qualità dei contenuti video on-demand e live che forniamo. Siamo orgogliosi di aver continuato a investire nella nostra piattaforma e questa implementazione è un’ulteriore dimostrazione del nostro livello di innovazione nell’ambito della distribuzione video».

Le recenti implementazioni includono quelle effettuate all’interno di diversi istituti finanziari e piattaforme di trading leader a livello globale, dove i vantaggi di adottare una strategia cloud sono già evidenti. Si stanno inoltre aprendo ulteriori opportunità nel settore governativo, dell’istruzione e delle utilities, con una domanda significativa e crescente di tecnologie di cloud computing.