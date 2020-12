Il 26 gennaio 2021, Rittal ed EPLAN inaugurano Panel building. Made smarter., primo evento fieristico online a livello internazionale

Panel building. Made smarter. annunciata da Rittal ed EPLAN a livello internazionale sarà la prima fiera virtuale organizzata il prossimo anno a livello virtuale.

Organizzata per il prossimo 26 gennaio 2021, dalle ore 9.30, la manifestazione avrà come ospiti gli esperti che guideranno i visitatori connessi in un tour virtuale del Rittal Innovation Center di Haiger, dove sarà possibile sperimentare le potenzialità della Catena del Valore attraverso l’utilizzo di soluzioni perfettamente integrate tra loro.

Da quasi un anno gli eventi digitali e le fiere virtuali hanno sostituito, purtroppo non per volontà ma per necessità, le classiche fiere e gli eventi aziendali. Rittal ha fin da subito seguito il nuovo trend organizzando e partecipando ad appuntamenti digitali, che hanno ulteriormente rafforzato la propria presenza online.

Panel building. Made smarter.: focus su costruzione e produzione di quadri elettrici

Sarà un viaggio attraverso metodi di lavoro efficienti per la costruzione e la produzione di quadri elettrici. Verranno presentate dal vivo soluzioni innovative per ogni fase della catena del valore, dalla progettazione all’approvvigionamento e produzione, fino alla messa in servizio e all’assistenza.

Fino alle ore 14 si terranno sessioni dal vivo, workshop e presentazioni di case history raccontate direttamente dai clienti di Rittal. Per tutta la durata della fiera, ogni country avrà una chat dedicata nella quale un esperto risponderà a domande e richieste d’informazioni.

Volete sapere come rendere i vostri processi aziendali più veloci, più precisi e cost-savig? Ritta ed EPLAN vi aspettano il 26 gennaio alla fiera virtuale Panel building. Made smarter..