Arrow Electronics, fornitore globale di soluzioni tecnologiche, è stato riconosciuto dal ChannelWatch di CONTEXT come miglior distributore a valore aggiunto in Europa nel 2020. ChannelWatch di CONTEXT è una delle rilevazioni online più importanti realizzata sui reseller IT a livello internazionale che fornisce, ogni anno, informazioni strategiche sul modo di agire, le opinioni e le proiezioni di oltre 7.000 rivenditori IT. Nell’ambito della survey, i reseller di ogni paese scelgono i migliori distributori con i quali hanno collaborato e li nominano per i premi annuali previsti dal ChannelWatch di CONTEXT. Quest’anno, i rivenditori hanno anche classificato i distributori secondo un’ampia gamma di aree di servizi chiave. Di conseguenza, CONTEXT ha annunciato sette premi di ChannelWatch che riflettono la portata del servizio e il valore che i distributori sono in grado di offrire all’ecosistema moderno del canale IT, quali: – Distributore dell’anno – Miglior distributore per il Customer Service – Distributore più innovativo – Miglior distributore per i servizi di logistica – Miglior distributore di prodotti consumer – Miglior distributore di servizi cloud – Miglior distributore a valore aggiunto Howard Davies, CEO e co-fondatore di CONTEXT ha sottolineato: “Ci congratuliamo con Arrow per aver vinto il premio ‘Best Value-Add Distributor’ del CONTEXT ChannelWatch Award in Europa. I distributori a valore svolgono un ruolo cruciale nel supportare i rivenditori a rispondere ai rapidi cambiamenti del settore IT, soprattutto nelle condizioni attuali. Siamo contenti di poter constatare che i rivenditori hanno riconosciuto il prezioso lavoro di Arrow svolto nel settore”.