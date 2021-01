Arlo Essential Video Doorbell, il nuovo campanello video full picture di Arlo, consente di sorvegliare la porta d’ingresso della propria abitazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Arlo Europe presenta il campanello senza fili Arlo Essential Video Doorbell, dotato di un unico angolo di visione e di una sirena integrata per garantire una protezione dall’esterno verso l’interno.

Scopri di più sui tuoi visitatori

Il campanello senza fili Arlo Essential Video Doorbell è dotato di un esclusivo angolo di visione 1:1 e di un ampio campo visivo di 180 gradi, esattamente come il precedente modello cablato, per consentire agli utenti di avere una visione integrale dei propri visitatori e dei pacchetti che vengono recapitati. Il video a 1080p con HDR e chiara visione notturna permette ai proprietari di casa di avere un completo controllo della propria porta di ingresso anche al buio e in condizioni di scarsa visibilità.

Il modo più veloce di rispondere alla porta

Arlo Essential Video Doorbell è l’unico campanello video senza fili che, quando viene premuto, attiva una chiamata direttamente sullo smartphone dell’utente. Sarà quindi sufficiente rispondere alla chiamata per scoprire subito chi è alla porta. Come con le videocamere di sicurezza per esterni di Arlo, gli utenti ricevono un avviso quando il campanello rileva un movimento e possono attivare un video live per scoprire cosa lo ha attivato. Il campanello video consente agli utenti di comunicare con i visitatori alla porta d’ingresso direttamente dallo smartphone, attraverso l’altoparlante e il microfono integrati, permettendo così di rispondere al visitatore, anche se non si riesce a raggiungere fisicamente la porta. Inoltre, quando i visitatori non trovano nessuno, possono lasciare un messaggio vocale ai padroni di casa. Il campanello Arlo Essential Video Doorbell è compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa e SmartThings e può essere collegato ad altri prodotti smart disponibili tra le mura domestiche per l’invio di notifiche.

Arlo vigila sulla porta di ingresso

Grazie alla sirena di dissuasione integrata i proprietari di casa possono stare tranquilli. Infatti la sirena, che può essere impostata per un’attivazione automatica o a distanza attraverso lo smartphone, aiuta ad allontanare i visitatori indesiderati. Resistente alle intemperie, al caldo, al freddo, alla pioggia e al sole, il campanello senza fili Arlo Essential Video Doorbell è facile da installare in autonomia grazie alla batteria rimovibile e ricaricabile. I proprietari di casa in alternativa possono scegliere di farlo collegare alla rete elettrica da un professionista per un’alimentazione continua, senza bisogno di trasformatore.

Più di una semplice videocamera

Il campanello senza fili di Arlo è più di una semplice videocamera. Gli utenti possono proteggere la propria casa con la piattaforma di sicurezza AI SMART di Arlo alimentata dal proprio Arlo Essential Video Doorbell. Il servizio di abbonamento SMART garantisce un rilevamento avanzato e una risposta rapida, offrendo una sicurezza maggiore. I nuovi utenti possono testare le feature e la protezione avanzata di Arlo SMART Security grazie alla prova di 3 mesi inclusa nell’acquisto di Arlo Essential Video Doorbell.

In particolare, la soluzione offre:

Sicurezza

Archiviazione di video in cloud per 30 giorni: per riguardare i video e condividerli con le forze dell’ordine se necessario.

Zone di controllo personalizzate: per decidere le aree su cui vigilare.

CVR: è possibile aggiungere la registrazione video continua al piano SMART per ottenere così un vero e proprio device CCTV.

Controllo avanzato

Rilevamento di persone, animali e veicoli: l’utente può decidere quali alert attivare.

Rilevamento dei pacchetti: per non perdere mai una consegna grazie ad alert personalizzati.

Rilevamento antincendio: l’utente ha possibilità di attivare il rilevamento dell’allarme antincendio.

In caso di incidente

Risposta a schermo bloccato: per chiamare i soccorsi senza sbloccare lo schermo del proprio smartphone.

Attivazione della sirena integrata: per scoraggiare gli intrusi.

Chiamata a un amico: l’utente ha la possibilità di impostare un contatto di emergenza in modo da poter chiedere rapidamente aiuto.

Tranquillità

Autenticazione a due fattori

Sostituzione in caso di furto: se il campanello viene rubato, è possibile farlo sostituire se si ha sottoscritto un piano SMART.

Con un prezzo consigliato di €119, il campanello senza fili Arlo Essential Video Doorbell è disponibile in prevendita dal 4 gennaio. Dal 2 febbraio è disponibile per l’acquisto su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati Arlo.