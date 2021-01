Tradizione, senso di appartenenza ed innovazione sono i valori alla base della nuova brand identity

Il logo aziendale è l’espressione grafica dell’impresa e la rappresentazione dei suoi valori. Il nuovo logo di Computer Gross nasce dalla tradizione, è proiettato nel futuro, ma mantiene ben saldi i valori che nel tempo hanno contraddistinto la società.

Un’idea che deve la sua origine all’unione di apparenti opposti come tradizione, presenza, territorio da una parte e trasformazione digitale, innovazione, velocità, rivoluzione nei modelli di acquisto e vendita dall’altra.

Con il nuovo logo, che arriva proprio all’alba del 2021, Computer Gross esprime allo stesso tempo continuità ed innovazione, portando alla luce un nuovo concetto di cambiamento. Il cambiamento come opportunità, il cambiamento come motore, digitale, della nuova normalità.

Il cambiamento spesso rappresenta un’opportunità di miglioramento della brand identity, di crescita aziendale e di innovazione. L’importante è mantenere e preservare un forte legame visivo ed evocativo con i principali valori della società. Nel nuovo logo di Computer Gross il cambiamento nella continuità è perfettamente rappresentato dal “pittogramma”, l’elemento distintivo del brand, al centro del nuovo logo. Un pittogramma che per colori e carattere chiama in causa il primo logo del 1994 ma anche il secondo, varato 12 anni fa.

Il cambio del logo è stato fortemente voluto e rappresenta un cambio di passo per trovare una efficacia crescente nel raccontare al mercato e ai partner tutti gli storici valori di professionalità e di fiducia e tutta la voglia di Computer Gross di guidare la trasformazione digitale.

L’obiettivo è quello di dare un segnale forte di presenza su un mercato digitale in costante evoluzione. Il passato, il presente e il futuro di Computer Gross hanno un segno distintivo più chiaro, evidente, rappresentativo in un logo che ha tre forme e che racchiude in caratteri e colori i valori che da sempre ci hanno contraddistinto