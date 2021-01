Al CES D-Link è presente con tecnologie per una connessione senza interruzioni più smart e sicura, in casa come al lavoro

D-Link, specialista nella tecnologia di rete e di connettività, al CES 2021 presenta al pubblico mondiale la sua più recente tecnologia Wi-Fi 6, 5G e 2,5 Gigabit Ethernet. Le nuove tecnologie sono progettate per soddisfare le crescenti esigenze delle moderne smart home e degli spazi di lavoro, con un occhio di riguardo ai cambiamenti emersi durante la pandemia globale.

Dal connettere meglio le persone tra loro e ai loro dispositivi e garantire la sicurezza delle case, oltre a supportare il modo in cui le persone passano il loro tempo libero, imparano e lavorano in remoto, i nuovi prodotti di D-Link sono progettati per ottimizzare l’ecosistema della rete domestica e aiutare le persone a continuare ad adattarsi alle nuove routine.

D-Link: tutte le novità in vetrina al CES

Nella categoria 2,5 Gigabit, e alzando il livello delle soluzioni di connessione cablata, D-Link presenta in anteprima il nuovissimo adattatore Ethernet USB-C da 2,5G (DUB-E250) e lo Switch Multi-Gigabit Unmanaged (DMS-106XT). L’azienda presenta inoltre le sue ultime novità in fatto di tecnologia per la sicurezza domestica intelligente, la videocamera Wi-Fi per esterni 2K QHD Pan – Zoom (DCS-8635LH), nonché l’adattatore USB 3.0 AX1800 Wi-Fi 6 (DWA-X1850), l’hotspot mobile 5G Wi-Fi 6 (DWR-2101) e il router 5G Wi-Fi AC2600 (DWR-978).

Come sottolineato in una nota ufficiale da Kevin Wen, Presidente di D-Link Europe: «Restare connessi gli uni con gli altri, alle nostre case e alle nostre aziende è essenziale oggi più che mai. La pandemia globale ci ha insegnato quanto sia importante la tecnologia e il suo ruolo critico nel sostenere la nostra vita quotidiana; dal lavoro e dall’apprendimento a distanza alla fornitura di servizi di assistenza. Oggi più che mai, D-Link si impegna a garantire che le persone in tutto il mondo siano mantenute collegate in tutti i settori della loro vita. Siamo orgogliosi di presentare le nostre più recenti tecnologie, che sono una vera e propria testimonianza del nostro impegno a creare e progettare soluzioni che migliorino davvero la vita delle persone».

L’ampia gamma di tecnologie innovative, intuitive e ad alte prestazioni di D-Link sarà disponibile sia per le aziende che per i consumatori, attraverso la sua rete globale di partner di canale e di vendita al dettaglio e di fornitori di servizi.

Adattatore Ethernet USB-C a 2.5G (DUB-E250)

DUB-E250 di D-Link è il più piccolo adattatore Ethernet USB-C 2.5G disponibile sul mercato. Progettato per rompere i colli di bottiglia della rete consentendo una larghezza di banda 2,5 volte superiore a quella di una connessione Gigabit Ethernet, è completamente compatibile, anche con le apparecchiature di rete pre-esistenti. Il DUB-E250 offre una transizione economica, veloce e semplice verso una connettività ad alte prestazioni.

Switch Unmanaged Multi-Gigabit (DMS-106XT)

Il DMS-106XT è il più recente switch non gestito di D-Link che accelera l’efficienza della rete e offre esperienze online ininterrotte. Dotato di porte Ethernet da 2.5G e di una porta Ethernet da 10G, gli utenti possono connettersi per godere di streaming e giochi in HD senza interruzioni, mentre la porta 10G si collega all’archiviazione per un rapido backup o ripristino dei dati. La modalità Turbo attiva una latenza estremamente bassa per lo streaming e il gioco di alta qualità, mentre il LED personalizzato fornisce un feedback di rete istantaneo. Le sue porte multi-gig sono compatibili con i cavi e le apparecchiature esistenti. Ciò significa che può essere implementata laddove è richiesta una larghezza di banda supplementare senza costi di ricablaggio o di sostituzione delle apparecchiature costosi e dispendiosi in termini di tempo.

Videocamera per esterni 2K Pan (DCS-8635LH)

La nuova DCS-8635LH fornisce una sorveglianza precisa e dettagliata per monitorare e proteggere una casa o un piccolo ufficio. La telecamera di rete con grado di protezione IP65 offre una risoluzione QHD 2K e una copertura a 360 gradi grazie alla sofisticata funzione di rotazione motorizzata. Funzioni avanzate come il rilevamento delle persone, il riconoscimento facciale, il tracciamento automatico del movimento, il rilevamento di rottura vetri e la sirena dell’altoparlante dissuadono gli intrusi e proteggono gli ambienti domestici.

Adattatore USB 3.0 AX1800 Wi-Fi 6 (DWA-X1850)

Il DWA-X1850 di D-Link è il primo adattatore USB 3.0 Wi-Fi 6 sul mercato, che offre agli utenti un modo veloce, facile e conveniente per aggiornare i computer con la più recente tecnologia wireless di classe AX. Collegando semplicemente l’adattatore a una porta USB, gli utenti possono usufruire di un Internet sicuro e ad alta velocità fino a 574 Mbps nella banda 2,4GHz e 1200 Mbps nella banda 5GHz. Il DWA-X1850 è inoltre dotato di crittografia Wi-Fi WPA3 per una protezione ottimale della rete e dei dispositivi.

Hotspot Mobile 5G Wi-Fi 6 (DWR-2101) e Router 5G Wi-Fi AC2600 (DWR-978)

L’hotspot mobile 5G Wi-Fi 6 di D-Link (DWR-2101) e il router 5G Wi-Fi AC2600 (DWR-978) offrono una connettività 5G ad alta velocità perfetta quando si è in viaggio, a casa o in ufficio. Con velocità di download di Internet fino a 1,6 Gbps, questi router 5G sono perfettamente in grado di alimentare le applicazioni online e il lavoro a distanza più intensivo di dati che è diventato la norma di oggi.