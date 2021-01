La serie SQH1 di Panasonic Business rappresenta la soluzione ideale per applicazioni in contesti corporate, retail e spazi pubblici, nonché in tutti quelli caratterizzati da forte illuminazione naturale

Sarà disponibile da marzo 2021 la serie SQ1H di Panasonic, la nuova line-up di display professionali 4K ad alta luminosità. La gamma comprende due modelli dal design sottile ed elegante: i pannelli IPS da 75″ e 86″. L’incredibile luminosità, rispettivamente di 1200 cd/m2 e 1500cd/m2 , fa di questi display la soluzione ideale per l’utilizzo nelle vetrine dei negozi o per applicazioni di smart retail di ultima generazione.

A differenza dei display convenzionali, la serie SQ1H si rivela perfetta anche per applicazioni in ambienti corporate, caratterizzati dalla presenza di una forte illuminazione naturale, come atri, lobby o sale riunioni delimitate da pareti di vetro, dove spesso i raggi solari tendono ad impattare su un’adeguata visibilità delle immagini.

I display professionali 4K Panasonic sono progettati per il funzionamento continuo 24/7 e pensati per soddisfare i requisiti chiave in termini di flessibilità, efficienza energetica e basso TCO (costo totale di proprietà). La serie SQ1H è inoltre dotata di sensori di luminosità in grado di regolare automaticamente i livelli di retroilluminazione degli schermi a seconda delle condizioni di luce, selezionando una fra le tre impostazioni disponibili: forte, moderata e bassa. La presenza della modalità “lunga durata” consente, invece, di regolare l’intensità della retroilluminazione in modo tale da estendere la vita utile dei dispositivi da 50.000 a 80.000 ore.

I display assicurano all’utente un’estrema versatilità e flessibilità di installazione, oltre ad un ottimo livello di nitidezza delle immagini grazie a numerose caratteristiche esclusive Panasonic, ereditate dalla precedente serie SQ1, come la tecnologia HDR, l’emulazione BT.2020 e la gestione del colore a 12 segmenti. L’insieme di questi elementi garantisce immagini ad alta risoluzione 4K dai colori ricchi, vivaci e dal contrasto elevato, in grado di catturare immediatamente l’attenzione dei passanti.

Al fine di garantire una condivisione rapida ed economicamente conveniente dei contenuti, la serie SQE1 offre molteplici opzioni di connettività e modalità di visualizzazione, tra cui un lettore multimediale USB e la funzionalità PiP (Picture in Picture).

Entrambi i modelli sono dotati di uno slot Intel SDM che aggiunge interoperabilità e funzioni intelligenti, oltre a consentire di soddisfare un’ampia varietà di funzioni: può essere usato, ad esempio, come PC incorporato per il digital signage, come scheda terminale 12G-SDI per applicazioni broadcast e di live staging, come ricevitore terminale per il nuovo sistema di presentazione wireless PressIT di Panasonic.