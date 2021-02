Finalizzato a migliorare il servizio offerto dai provider ai loro clienti, la nuova versione Agile ACS 1.2 di TP-LINK offre una user experience migliorata, funzionalità di scansione delle reti Wi-Fi, integrazione con il CRM e profili di gestione del network differenziati

TP-Link rilascia la versione 1.2 per il servizio Agile ACS, che aggiunge nuove funzionalità pensate per rendere i servizi offerti dai provider sempre più efficienti e vicini ai loro clienti, riducendo al tempo stesso i costi del supporto.

Parte integrante della soluzione Agile Solution di TP-Link, Agile ACS (Auto Configuration Server) è una funzionalità che permette ai Service Provider (ISP) di gestire da remoto i router e modem-router dei clienti in modo rapido ed efficace, ottimizzando le tempistiche degli interventi e abbattendo i costi di installazione e di intervento tecnico on-site. Il risultato è il miglioramento del servizio offerto agli utenti, che non sono più costretti a tollerare lunghi tempi di attesa e possono contare su una maggiore reattività ed efficacia da parte del proprio provider.

Agile ACS di TP-LINK permette di eseguire interventi tecnici da remoto, come la visualizzazione in tempo reale dello stato e delle performance della rete, nonché l’aggiornamento del firmware e le modifiche della configurazione, il tutto mediante un’interfaccia semplice, intuitiva e indirizzata alla massima efficienza possibile. Con questo sistema è possibile gestire tutti i device del cliente da un solo ambiente, filtrare i dispositivi in funzione di criteri definiti, eseguire operazioni in batch per ottimizzare i tempi e la soddisfazione dell’utente finale.

Agile ACS 1.2, una nuova esperienza utente e tante nuove funzionalità

La nuova versione del servizio, denominata Agile ACS 1.2, ha un’interfaccia grafica completamente ridisegnata al fine di migliorare la user experience e introduce diverse funzionalità avanzate indirizzate. Tra queste:

· Neighboring Wi-Fi Scan: la scansione da remoto delle reti Wi-Fi adiacenti permette di evitare interferenze e ottimizzare la connessione.

· CRM integration: la possibilità di copiare le credenziali pppoe dalla piattaforma CRM permette di ottimizzare la gestione del cliente e fornire un servizio personalizzato.

· Multi Role Administration: Agile ACS 1.2 permette di creare utenti con permessi differenziati nella gestione delle CPE.

Si amplia la gamma dei prodotti compatibili

Agile ACS è compatibile con selezionati firmware e dispositivi già presenti nella gamma TP-Link, come il router Wi-Fi TL-WR850N. Inoltre, la linea è stata ampliata con due nuovi modelli: il router EC230-G1 e il modem router VX220-G2v.

EC230-G1, oltre al look moderno ed elegante, offre prestazioni di alto profilo grazie alla tecnologia MU-MIMO e al Beamforming, ma anche al Wi-Fi AC1350 su 2,4 GHz e 5 GHz, che permette di sfruttare maggiore larghezza di banda e connettere in modo stabile e veloce numerosi dispositivi contemporaneamente Il dispositivo supporta infine il protocollo XMPP per la gestione dietro NAT.

VX220-G2v è invece un modem-router compatibile con Wi-Fi 6, il nuovo standard wireless in grado di garantire elevate performance di velocità e di trasmissione dati, anche di fronte ad un elevato numero di connessioni simultanee, eliminando lag e rallentamenti. La tecnologia VoIP integrata, il Wi-Fi fino a 1.5 Gbps, la tecnologia EVDSL con velocità fino a 300Mbps e la massima versatilità grazie al supporto VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL, chiudono il quadro di un prodotto molto interessante sia per i provider che per gli utenti finali.