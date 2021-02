Il QNAP TS-451D2 è alimentato da un processore Intel Celeron dual-core da 2,0 GHz e dispone di backup snapshot e HBS per backup locale, offsite e cloud, streaming multimediale e uscita HDMI 2.0

E’ nato per rispondere alle esigenze moderne della casa e dei piccoli uffici il nuovo TS-451D2 di QNAP, un potente NAS dual-core con applicazioni ricche di funzionalità.

Il TS-451D2 a 4 bay consente di archiviare, condividere ed eseguire il backup di file. Gli utenti aziendali possono sfruttare il processore Intel dual-core per consentire l’accesso multiutente remoto/in sede ai file di lavoro, mentre gli utenti privati possono godere di un’esperienza multimediale di alta qualità sia tramite streaming che con uscita diretta 4K HDMI 2.0. I Cloud Storage Gateways consentono di sfruttare lo storage cloud esistente per implementare una soluzione cloud ibrida, mentre l’App Center integrato fornisce un’ampia gamma di applicazioni per aggiungere funzionalità aggiuntive a TS-451D2.

Come accennato il TS-451D2 è basato su un processore Intel Celeron J4025 dual-core a 2.0 GHz (fino a 2.9 GHz), supporta fino a 8 GB di memoria DDR4 ed è compatibile con unità SATA a 6 GB/s. Grazie alla crittografia Intel AES-NI, TS-451D2 protegge i dati senza influire sulle prestazioni. TS-451D2 è inoltre dotato di quattro porte USB 3.2 Gen1 (incluso un pulsante USB one-touch copy) e due porte Gigabit Ethernet per una maggiore connettività per semplificare i flussi di lavoro.

Il nuovo NAS QNAP è un centro di backup sicuro con protezione snapshot e oltre al backup, garantisce accesso e sincronizzazione di file multipunto.

TS-451D2 infatti memorizza dati e file a livello centrale e supporta protocolli di condivisione file comuni, tra cui SMB/CIFS, AFP e NFS per dispositivi Windows, Mac e Linux/UNIX.

Associato a Qsync (una utility in grado di trasformare un QNAP NAS in un data center ad elevata capacità e sicuro per la sincronizzazione file), qualsiasi file caricato su TS-451D2 diventa disponibile per tutti i dispositivi collegati, come computer, laptop e dispositivi mobili. Hybrid Backup Sync consente di eseguire facilmente il backup o la sincronizzazione di dati in TS-451D2 su un altro QNAP NAS, server remoti o archivi su cloud per il ripristino di emergenza. Inoltre, la tecnologia QuDedup migliora notevolmente l’efficienza del backup multi-versione verso l’archivio di destinazione, ottimizzando al contempo l’utilizzo dello spazio. È possibile installare QuDedup Extract Tool sul computer e ripristinare i file deduplicati al relativo stato normale.

In relazione all’integrazione con i dati cloud QNAP TS-451D2 può essere facilmente integrato con i servizi cloud mainstream. Attraverso la distribuzione gateway di archiviazione cloud e l’abilitazione della cache locale sul TS-451D2, è possibile utilizzare il cloud senza interruzioni per l’archiviazione, il backup ed il recupero dei dati con accesso a bassa latenza, fornendo un’innovativa esperienza di cloud ibrido.