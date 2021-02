Le soluzioni di Komprise commercializzate da Tech Data consentono ai clienti della fascia enterprise di analizzare, spostare, gestire e sfruttare i dati ovunque

Tech Data ha firmato un accordo pan-europeo per offrire le soluzioni di Komprise, azienda leader nella gestione dei dati basati su analisi come servizio. Le soluzioni di Intelligent Data Management di Komprise consentono agli utenti di gestire grandi volumi di dati non strutturati e di analizzare, spostare e accedere facilmente ai dati di file e di oggetti giusti attraverso i cloud e gli ambienti IT ibridi.

L’accordo tra Tech Data e Komprise arriva in un momento in cui i team IT aziendali si stanno già sforzando di fare di più con meno, e la complessità dei dati da gestire sta esplodendo poiché ora devono lavorare su più cloud e fornitori di storage. La soluzione di Intelligent Data Management di Komprise supporta in modo elastico le aziende IT di fascia enterprise per la migrazione di carichi di lavoro di grandi dimensioni o per lo spostamento di dati tra le diverse classi e livelli di storage e l’ottimizzazione dei costi, il tutto attraverso l’automazione basata su policy.

La piattaforma di Komprise offre opportunità di integrazione con molti degli attuali fornitori di storage e cloud di Tech Data e fornisce un’ampia visione, mobilità e trasparenza sui patrimoni di dati dei clienti. Per questi ultimi, capire i loro dati e archiviarli in modo agile costituisce un aspetto essenziale per abilitare la trasformazione digitale, il cloud ibrido e le iniziative sul ciclo di vita dei dati.

“La nostra partnership con Komprise permetterà a più partner e aziende IT di fascia enterprise di assumere il controllo della sfida legata alla massiccia crescita dei dati non strutturati che si trovano a dover affrontare, riducendo drasticamente i costi di storage, backup e cloud aziendali,” ha dichiarato Craig Smith, vicepresidente per il segmento soluzioni dati e IoT per l’Europa presso Tech Data. “Komprise è uno dei principali fornitori di soluzioni per la gestione dei dati basata su analisi. Le loro soluzioni aiuteranno i nostri partner a creare solide infrastrutture per gestire e sbloccare il vero potenziale dei dati dei loro clienti.”

“Siamo felici che i partner di Tech Data possano ora sfruttare la nostra tecnologia per analizzare, spostare e gestire dati di file e di oggetti su qualsiasi scala,” ha dichiarato Clare Loveridge, vicepresidente per le vendite nell’area EMEA presso Komprise. “Vista l’accelerazione del ritmo della trasformazione digitale e dell’adozione del cloud, essere in grado di gestire in modo intelligente i dati non strutturati ovunque, senza scendere a compromessi, non è mai stato così importante.”

Vincenzo Bocchi, Advanced Solutions Director Tech Data Italia sottolinea che “Komprise è una soluzione estremamente innovativa per gestire in maniera efficiente l’enorme mole di dati non strutturati presenti in un’azienda. Una modalità intelligente nata e disegnata per tenere in memoria il dato in maniera trasparente agli utenti con grande focalizzazione al ritorno degli investimenti in un modello Cloud ibrido. Il nostro ecosistema internazionale ci dà ancora una volta l’opportunità di mettere a disposizione del canale italiano una soluzione innovativa “born in the cloud” che si integra perfettamente con le principali tecnologie di cloud pubblico e di storage presenti sul mercato.”