L’azienda specializzata nella realizzazione di esperienze digitali ottiene il livello più elevato di partnership a conferma della proficua collaborazione sul territorio

Open Reply ha raggiunto lo status di Platinum Service Partner di Liferay, azienda specializzata nella piattaforma open source per la creazione di esperienze digitali su web, mobile e dispositivi connessi.

Open Reply, società del Gruppo Reply specializzata nella realizzazione di esperienze digitali sulle tecnologie Open Source, è partner di Liferay dal 2017 e supporta clienti operativi in numerosi settori nella progettazione e realizzazione di progetti basati su soluzioni omnichannel per la creazione di customer experience personalizzate, utilizzando la piattaforma Liferay DXP. Open Reply unisce la migliore creatività e tecnologia per fornire servizi multicanale ottimizzati che incrementino l’engagement e la soddisfazione delle aziende in un mondo sempre più digitale.

“Siamo particolarmente entusiasti del livello Platinum raggiunto da Open Reply in Italia,” sottolinea Andrea Diazzi, Direttore Vendite di Liferay Italia, Grecia, Cipro e Israele. “Questo annuncio conferma l’impegno e la professionalità dimostrati da Open Reply in questi anni, e ci rafforza nell’orgoglio di collaborare ed affidarci ad un team competente e innovativo, con l’obiettivo di ampliare il nostro raggio di azione e incrementare l’utilizzo della piattaforma Liferay DXP.”

“Questo nuovo traguardo, raggiunto in soli 3 anni, testimonia la qualità del lavoro svolto da Open Reply per il successo dei propri clienti e l’ottima collaborazione e relazione instaurata con Liferay,” sottolinea Filippo Rizzante, CTO Reply. “Anche in un anno complesso come il 2020, il nostro impegno è stato riconosciuto, e siamo pronti oggi ad affrontare i prossimi mesi con ancora maggiore entusiasmo.”

Nel corso dei prossimi mesi le due aziende hanno definito numerose iniziative destinate a clienti e prospect, con l’obiettivo di continuare a sensibilizzare le aziende italiane sull’importanza di dotarsi di strumenti e soluzioni digitali che ottimizzino attività e servizi.