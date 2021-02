Ericsson e T-Systems collaborano per offrire soluzioni di Campus Network in tutto il mondo

Ericsson e T-Systems, una consociata del gruppo Deutsche Telekom, offrono soluzioni di Campus Network completamente integrate ai partner di tutto il mondo. Basata sull’infrastruttura di Campus Network di Ericsson e sulle capacità di Edge Computing di T-Systems, la partnership offre una soluzione integrata end-to-end che soddisfa le esigenze di connettività delle aziende attraverso un servizio di alta qualità, senza interruzioni.

Secondo le previsioni di Arthur D Little, società di consulenza gestionale, il mercato dei servizi e soluzioni per i campus network privati, potrebbe valere 60-70 miliardi di euro entro il 2025.

Campus Network combina perfettamente la connettività wireless pubblica e privata per supportare casi d’uso aziendali diversi e innovativi. Gli ambiti applicativi includono officine, centri logistici, aeroporti, porti, stazioni di petrolio e gas, e centrali elettriche.

La rete privata, isolata da quella pubblica, è ad uso esclusivo dell’impresa. Grazie allo spettro d’uso dedicato e ai meccanismi di qualità del servizio, la rete privata può fornire una connettività 4G o 5G più sicura, affidabile e prevedibile.

La soluzione di Campus Network integrata offre bassa latenza, elaborazione dei dati in loco ad alto volume e massima sicurezza dei dati. Queste capacità abilitano modelli di business e casi d’uso innovativi, così come maggiore efficienza e riduzione dei costi per le imprese.

Sulla base di un accordo esistente tra le società nel mercato tedesco, la nuova partnership verrà estesa anche a livello internazionale.

Adel Al-Saleh, CEO di T-Systems e Board Member di Deutsche Telekom AG, afferma: “Mentre le aziende cercano di aumentare la propria digitalizzazione e automazione, la collaborazione con Ericsson ci consente di soddisfare le esigenze aziendali globali in modo sempre più rapido e sicuro. Questa tecnologia viene resa disponibile per più clienti in modo trasparente, con una gestione end-to-end e una scalabilità in base all’evoluzione delle esigenze dei clienti. Ci auguriamo che questa collaborazione possa essere di successo nel lungo periodo”.

Thomas Norén, Head of Dedicated Networks, Ericsson, afferma: “Unendo le capacità di T-Systems ed Ericsson nelle soluzioni di campus network, offriamo alle aziende la possibilità di accelerare il loro percorso verso l’Industria 4.0 con casi d’uso concreti. Con l’evoluzione del 5G, le reti supporteranno applicazioni che richiedono una banda larga ancora più estesa e minore latenza. Il portafoglio di reti dedicate di Ericsson offre connettività wireless affidabile e sicura.”