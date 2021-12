Ascensio System presenta ONLYOFFICE Personal

Ascensio System presenta oggi la nuova versione di ONLYOFFICE Personal, un editor online che è stato ulteriormente migliorato nelle sue funzionalità per rendere il lavoro sui documenti ancora più semplice e veloce, anche da mobile.

ONLYOFFICE Personal, che fa parte dell’ampia gamma di soluzioni per l’elaborazione avanzata e sicura dei documenti proposte da Ascensio System, è un online office gratuito per uso personale che offre tutti gli strumenti necessari per creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni compatibili con Microsoft e lavorare in modo collaborativo con i membri di qualunque team. Pensato per abilitare la gestione dei file e la collaborazione sui documenti consentendo il lavoro semplificato dai dispositivi mobili, ONLYOFFICE Personal permette di creare e modificare documenti, fogli di calcolo e presentazioni, così come di condividere e scaricare i documenti, avendo anche a disposizione una cronologia delle versioni. L’editor può essere collegato con facilità a Google Drive, Box, OneDrive, Dropbox, Nextcloud, Owncloud e Yandex.Disk per modificare e salvare i file online. Le principali novità riguardano la tecnologia e l’interfaccia utente: la prima mira a rendere la nuova versione più performante, la seconda ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza di utilizzo dell’utente stesso.

Parola chiave: mobile friendly

Uno dei vantaggi principali dell’App Server implementato è il suo essere cross-platform, in questo modo l’applicazione lavora in modo fluido sia sul web che nell’ambiente mobile. In aggiunta di recente è stata aggiornata anche l’app Documents per iOS e Android, che consente di connettere ONLYOFFICE Personal e lavorare quindi con i documenti salvati dalle app native.

Interfaccia utente migliorata e disponibile in sempre più lingue

Basandosi sui feedback ricevuti dai suoi utenti, Ascensio ha lavorato al design e al funzionamento di alcune feature di ONLYOFFICE Personal, garantendo l’accesso ai documenti e rendendo l’interfaccia più ergonomica e user-friendly. Sono state inoltre aggiornate le traduzioni locali dell’interfaccia e continuano a essere integrate le unità mancanti. Alcune frasi funzionalità/pagine vengono, in pratica, caricate in inglese e solo dopo si aggiunge la traduzione. In questo modo gli utenti possono comunque accedere a determinate funzioni anche se non ancora localizzate. Non da ultimo, è possibile creare il proprio ufficio scegliendo tra 27 interfacce in altrettante lingue, che potranno poi essere modificate in qualsiasi momento dal proprio profilo.

Ad ogni documento il suo editor

Con ONLYOFFICE Personal è possibile modificare vari tipi di documenti in modo facile e veloce. La scheda dell’editor di documenti di testo contiene tutte le feature e gli strumenti necessari per la formattazione del testo. È possibile aggiungere testo così come modificare la tipologia e la dimensione del carattere, si può modificare l’allineamento, così come inserire immagini, tabelle, equazioni. I file possono essere inoltre esportati in PDF, TXT ODT, DOCX e HTML e molto altro. L’editor delle presentazioni permette invece di creare documenti compatibili con Microsoft PowerPoint con immagini e diapositive, effetti, grafici e testo, è possibile l’esportazione dei file in formato PDF, PPTX e ODP.

Nuova tecnologia, qualità sempre al top

La nuova versione di ONLYOFFICE Personal si basa su ONLYOFFICE App Server. Vengono utilizzati nuovi motori sia lato server (.NET Core) che lato client (React), il che la rende più veloce, potente e stabile.

A proposito di ONLYOFFICE

Ascensio System è l’azienda lettone leader in ambito IT sviluppatrice di ONLYOFFICE – un progetto open-source il cui focus è l’elaborazione avanzata e sicura dei documenti. Con oltre 7 milioni di utenti in tutto il mondo, ONLYOFFICE innova il settore dell’ufficio online, offrendo la soluzione aziendale all-in-one per piccole e medie imprese, grandi organizzazioni, università e realtà governative.

Gli ONLYOFFICE Docs sono editor online per documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni compatibili con i formati OOXML. La suite può essere integrata all’interno di qualsiasi altro servizio o piattaforma ONLYOFFICE Workspace è un pacchetto completo per la produttività che comprende la gestione di documenti e progetti, posta, CRM, calendari, chat per la gestione e la collaborazione in team. Non è necessario passare da un’applicazione all’altra per eseguire attività diverse. Grazie a ONLYOFFICE diventa possibile organizzare il lavoro in ogni sua fase migliorando la produttività delle PMI e dei loro dipendenti. A completamente dell’esperienza utente, ONLYOFFICE offre applicazioni cross-platform desktop e mobile gratuite per editare e collaborare su documenti, disponibili su Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS.