I nuovi moto e7 power e moto e7i power offrono una durata della batteria straordinaria per far fronte anche alle giornate più impegnative

La famiglia moto e di Motorola, da sempre apprezzata per il suo rapporto qualità-prezzo, oggi si arricchisce di due nuovi smartphone che combinano potenza e prestazioni a un prezzo incredibile. I nuovi moto e7 power e moto e7i power offrono una durata della batteria straordinaria, fotocamere ad alta risoluzione, un ampio display e tutte le prestazioni importanti per non scendere a compromessi e fare fronte anche alle giornate più impegnative.

Con moto e7 power e moto e7i power è possibile giocare, visualizzare contenuti o lavorare senza preoccupazioni. La potente batteria da 5,000 mAh garantisce fino a due giorni di autonomia con una singola carica per ascoltare musica fino a 76 ore, guardare video fino a 14 ore e navigare sul web fino a 12 ore senza preoccuparsi di ricaricare a fine giornata.

Il display Max Vision HD+ da 6,5″ offre una delle migliori esperienze visive della famiglia moto e; il formato 20:9 è l’ideale per guardare film, giocare e navigare sui social. Il processore octa-core da 2.0 GHz garantisce reattività e velocità nei processi, per godere di tutte le funzionalità dei nuovi smartphone senza alcun rallentamento.

Il sistema con doppia fotocamera consente di realizzare foto ad alta risoluzione, inquadrature panoramiche e di concentrarsi anche sui dettagli più piccoli e ravvicinati. La veloce messa a fuoco della fotocamera principale da 13 MP con PDAF permette di scattare foto in pochi secondi e l’obiettivo Macro Vision di avvicinarsi fino a quattro volte di più ai soggetti per scatti ultra-dettagliati. Grazie alla fotocamera anteriore da 5 MP, anche i selfie avranno una qualità d’immagine adatta per ogni situazione.

moto e7 power è dotato di una memoria RAM da 4GB e di una memoria interna da 64GB che consente di salvare foto e video senza preoccuparsi dello spazio residuo; moto e7i power è dotato di una memoria RAM da 2GB e di uno spazio di archiviazione da 32 GB. Utilizzando per entrambi una scheda microSD4, è possibile aggiungere fino a 1 TB di memoria in più.

Il lettore di impronte digitali è situato all’interno del logo “Motorola” sul retro del telefono e consente di sbloccare lo smartphone rapidamente con un semplice tocco. Un pulsante dedicato, sul bordo laterale dei due dispositivi, permette di avere Google Assistant a portata di mano per trovare qualsiasi risposta alle proprie domande in modo ancora più rapido, oltre che con l’utilizzo della voce.

Prezzi e disponibilità dei nuovi moto



moto e7 power è disponibile in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 149,90 euro nella colorazione Tahiti Blue, mentre bastano 129,90 euro per il modello moto e7i power.